Educación resuelve la incidencia que impidió al 10 % de los alumnos realizar las pruebas diagnósticas de la ESO

Alumnos realizando unas pruebas de diagnóstico, en una imagen de archivo. OSCAR CELA

Una incidencia técnica provocó este lunes que el 10 % de los alumnos de 2º de la ESO que debían realizar las pruebas de diagnóstico no pudiesen completar los exámenes. Durante toda la jornada, según explica la Consellería de Educación, los técnicos de la Axencia Galega de Modernización Tecnolóxica (Amtega) trabajaron para resolver el problema, que se acabó solucionando y que este martes ya no causó ningún sobresalto. De hecho, todos los alumnos que este martes estaban llamados a realizar la prueba de Lingua Castelá pudieron completarla sin problemas en el sistema informático habilitado para estas pruebas de diagnóstico, que por primer año se realizan en formato digital. En cuanto a los alumnos que el lunes no pudieron completar los exámenes de Lingua Galega, la consellería ha indicado que ese pequeño porcentaje de estudiantes «poderá facelas noutro momento». De hecho, Educación asegura que ya se está coordinando con los centros para programar la realización de las pruebas.

Las incidencias en los exámenes que evalúan el nivel educativo general del alumnado gallego fueron denunciadas durante el lunes por Anpas Galegas, que apuntó que los problemas técnicos «atrasaron e complicaron a realización das probas», provocando incluso que algún centro desistiese de completarlas.Tras señalar que la evaluación del sistema es «necesaria para a mellora educativa», la asociación pidió a la Xunta que ponga «todos os medios dispoñibles» para que la realización de estas pruebas «se leve a cabo sen contratempos». Los exámenes de diagnóstico terminarán este viernes para los alumnos de 2.º de la ESO. La semana que viene, entre el 20 y el 24 de abril, continuarán en 4.º de primaria. Por primer año, tras plantearlo desde algunos centros, las pruebas se realizan en formato digital, aunque se puede dotar a los alumnos de papel en caso de que sus necesidades así lo exijan, o que los colegios o institutos no cuenten con dispositivos electrónicos suficientes para cubrir a todos los estudiantes.