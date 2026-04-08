La UNED creará más de 20.000 nuevas plazas en tres años y sumará quince titulaciones

La ministra Morant y el rector de la UNED firmando el plan plurianual de financiación de la universidad a distancia este miércoles Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) recibirá 60 millones de euros más entre 2026 y 2029 para relanzarse, modernizarse, crear más de 20.000 nuevas plazas en sus títulos e incrementar su oferta académica, sobre todo las de alta demanda, vinculadas a las ramas tecnológicas.

La previsión es aumentar la oferta de títulos con 15 nuevos grados y másteres que suponen 15.340 plazas nuevas, y ampliar cinco titulaciones ya existentes que incrementan sus plazas en 5.010. Por lo tanto, se aportarían 20.380 plazas nuevas a la oferta académica oficial, un incremento del 46 % de las plazas actuales.

Así se recoge en el Plan plurianual para la ampliación de la oferta de titulaciones universitarias de alta demanda y de elevado valor estratégico de la UNED 2026-2029, firmado este miércoles por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el rector de la UNED, Ricardo Mairal, y que dotará a esta universidad con 90 millones de euros más al sumar las partidas transferidas por el Ministerio en el 2025 y el 2024. Cuando finalice este plan, en 2029, la financiación del Estado a la UNED habrá alcanzado los 169 millones de euros, un 57 % más que cuatro años antes.

Según este plan, la UNED creará nuevos dobles grados en Ciencia Política y Sociología, en Derecho y Trabajo Social, en Ingeniería Eléctrica, Electrónica Industrial y Automática, en Matemáticas y Economía (1.000 plazas), en Matemáticas y Física (800 plazas) o en Psicología y Criminología (1.000 plazas).

También nuevos grados en Ciberseguridad (1.500 plazas), en Comunicación (2.500 plazas), en Filosofía, Política y Economía (1.500 plazas) o en Ingeniería en Inteligencia Artificial (1.500 plazas), en Neurociencia (2.000 plazas) y en Educación Primaria (3.000 plazas).

Habrá nuevos títulos de máster universitario en Tecnologías Cuánticas, en Gestión del Cambio Climático, en Investigación en Desigualdades Sociales y en Neutrónica Computacional, que será en inglés.

Financiación

De los 60 millones de euros más que recibirá entre los años 2026 a 2029 se prevé destinar 54 millones a sufragar gastos en personal y gastos corrientes de funcionamiento y 6 millones a costear los gastos en investigación y transferencia, así como los dirigidos a nuevos equipamientos, instalaciones y edificaciones y al mantenimiento de los existentes.

«Nos las hemos ingeniado para que, con presupuestos prorrogados, hayamos firmado el mejor plan para la UNED de toda su historia. Es una manera de reconocer el trabajo y una apuesta estratégica por la universidad pública», ha incidido la ministra Morant, que ha deslizado que «algunos quieren dar el estoque final a la universidad pública».

El objetivo de este plan es incrementar un 46 % de las plazas que ofrece esta institución de educación superior, que si se cubren con estudiantes matriculados supondrá un aumento considerable de los ingresos por matrícula, y más investigación y transferencias, ya que se dispondrá de más profesorado y se aumenta la escala de competitividad de los grupos e institutos de investigación.

El plan supondrá una financiación plurianual ya pactada y una estructura de gasto que supondrá la modernización del modelo docente a distancia y el uso intensivo de las TIC y de la IA en el proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia.

«Supone un salto cualitativo, permite pasar de una escasa capacidad de crecimiento y de una fuerte dependencia de ingresos internos hacia un escenario que permitirá ampliar la oferta académica, renovar plantilla docente e innovar la metodología en un contexto de estabilidad financiera», ha señalado el rector de la UNED.