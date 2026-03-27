Las pruebas diagnósticas de educación se harán este año en formato digital

Prueba piloto en Ourense sobre la realización de las evaluaciones diagnósticas en línea Xunta

Las pruebas diagnósticas que se realizan en 4.º de primaria y 2.º de ESO para evaluar el nivel educativo general del alumnado de los centros gallegos dicen este año adiós al papel. Se harán en formato digital y las fechas de celebración se han fijado para el mes de abril, como viene siendo habitual. Así lo marca una resolución de la Consellería de Educación publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este viernes, que dicta las instrucciones para el desarrollo de esta evaluación.

En concreto, las pruebas de secundaria se realizarán entre el 13 y el 17 de abril, mientras que las de primaria tendrán lugar del 20 al 24 del mismo mes. Las correcciones deberán estar listas y los datos grabados como muy tarde el día 5 de mayo.

Como novedad, este curso las actividades se harán en línea. Xunta y equipos directivos ya habían planteado esta posibilidad de abandonar los cuadernillos en papel el año pasado. En las instrucciones para esta edición ya se indica que «as probas estarán constituídas por un ou varios cadernos de alumnado para cada unha das competencias obxecto de avaliación, e de cuestionarios de contexto dirixidos ás persoas titoras, á dirección do centro, ao alumnado e ás súas familias, todo en formato dixital en liña».

Excepcionalmente, la Consellería de Educación podrá proporcionar versiones en papel equivalentes a las versiones digitales a los centros que lo necesiten «por causas debidamente xustificadas, relacionadas cun número insuficiente de ordenadores dispoñibles no centro educativo».

Las pruebas diagnósticas se realizan en toda España y vienen fijadas por el Ministerio de Educación. Su objetivo no es una calificación individual de cada alumno, sino una evaluación conjunta que permita a cada centro analizar el nivel educativo que tiene su alumnado. Es decir, tienen objetivo informativo y orientador, y en ningún caso se dan resultados personalizados ni se tienen en cuenta para la nota de cada estudiante.

Competencias que se evaluarán

En las pruebas de 4.º de educación primaria se evaluarán la competencia matemática, las competencias en comunicación lingüística en Lingua Galega e Literatura, en Lengua Castellana y Literatura y en Lengua Extranjera: Francés e Inglés: y los objetivos de las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

En la evaluación de diagnóstico de 2.º de educación secundaria obligatoria se evaluarán la competencia matemática, las competencias en comunicación lingüística en Lingua Galega e Literatura, en Lengua Castellana y Literatura y en Lengua Extranjera: Alemán, Francés e Inglés; y los objetivos de las materias de Geografía e Historia, Física y Química y Biología y Geología.