Estos son los colegios e institutos que cambiarán de dirección el próximo curso

El IES María Casares de Oleiros es uno de los centros que debe renovar su dirección .

Un total de 147 centros docentes públicos gallegos renovarán sus direcciones de cara al próximo curso, el 2026-2027, a través de un concurso de méritos convocado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El plazo para presentar las candidaturas arrancará este martes 24 de marzo y estará abierto durante quince días hábiles, hasta el 15 de abril.

En concreto, se nombrarán nuevos responsables en aquellos colegios e institutos en los que los equipos directivos acaban mandato este curso y no han solicitado prorrogarlo, y en los que deban ser renovados por causas extraordinarias.

En la provincia de Pontevedra se seleccionarán nuevos directores o directoras para 59 centros; en la de A Coruña, para 59; en la de Lugo serán 20; y en la provincia de Ourense se renovarán 16.

Los nombramientos tendrán efectos desde el 1 de julio de este año, y tendrán una duración de cuatro años, prorrogables por períodos de la misma duración, hasta un máximo de tres mandatos.

En los centros en los que no se presente ningún candidato (o si no se selecciona a ninguno de los candidatos), la dirección será nombrada por la Consellería de Educación, en concreto por el titular del departamento territorial correspondiente, oyendo al Consejo Escolar, seleccionándolo entre todo el profesorado que reúna los requisitos. En este caso, el nombramiento será por dos años

En los últimos meses, los sindicatos educativos han reclamado a la Xunta que flexibilice esos requisitos y que mejore las condiciones de directoras y directores para hacer los puestos más atractivos.

Requisitos

Para participar en el proceso de selección, los aspirantes deben ser personal funcionario de carrera de un cuerpo docente y contar con una antigüedad mínima de cinco años en la función pública. Además, deben haber ejercido funciones docentes durante, por lo menos, cinco años en alguna de las enseñanzas que ofrezca el centro solicitado.

Además, los solicitantes deben estar prestando servicios en un centro educativo dependiente de la Consellería de Educación, Ciencia, FP e Universidades y deben poseer una certificación acreditativa de haber superado un curso de formación sobre competencias para la función directiva.

Asimismo, deberán presentar un proyecto de dirección que incluya, por lo menos, una presentación y fundamentación del proyecto, los objetivos, los planes y las líneas de actuación y evaluación de este. En concreto, el documento no podrá exceder las 30 páginas y deberá incluir, entre otros contenidos, planes en materia de igualdad entre hombres y mujeres, no discriminación y prevención de la violencia de género.

Cada persona podrá presentar su candidatura a un máximo de dos centros educativos.