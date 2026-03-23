16 universitarios gallegos del área de Ciencias de la Vida investigarán este verano en el extranjero con becas de la Fundación Barrié

Varios de los estudiantes que han logrado una de las becas de investigación de la Fundación Barrié para este verano

Las ayudas de la sexta edición del Summer Undergraduate Fellowship Program de la Fundación Barrié ya tienen dueños. Un total de 16 universitarios gallegos, o vinculados con Galicia, y matriculados en estudios del área de Ciencias de la Vida, serán becados para hacer una estancia de investigación internacional este próximo verano en centros de referencia en el extranjero.

Los jóvenes seleccionados harán prácticas de laboratorio durante nueve semanas, entre el 22 de junio y el 21de agosto, en cuatro instituciones de referencia a nivel a mundial, tres estadounidenses y una británica: el departamento de Microbiología e Inmunología del Louisiana State University Health Sciences Center (EE.UU.), el departamento de Neurología del Massachusetts General Hospital (EE.UU.), las facultades de Veterinaria e Ingeniería de la Michigan State University (EE.UU.) y la facultad de Ciencias Médicas del University College London (Reino Unido).

En la edición de 2026 de estas becas se han concedido dos ayudas más que en la anterior, y han sido seleccionados tres estudiantes de Biología, tres de Bioquímica, tres de Medicina, tres de Ingeniería Biomédica, uno de Veterinaria, uno de Biotecnología, otro del doble grado de Biotecnología y Farmacia, y uno más de los estudios dobles de Biología y Química.

Diez de los becarios proceden de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), dos de la Universidade de Vigo (UVigo), dos de la Universidade da Coruña (UDC), uno de la Universidad de Salamanca y otro de la Carlos III de Madrid. El más joven de los seleccionados nació en el año 2006 y el mayor, en el 2000. La media académica de los seleccionados es de un 8,32 sobre diez.

La Fundación Barrié se hará cargo de todos los trámites para que los estudiantes cursen esta estancia de investigación en el extranjero (visados, seguro...) y de los principales gastos (con distinta aportación económica según el centro para gastos de viaje, manutención...). Pero también abona las pruebas de nivel de inglés, ofrece asesoramiento en la búsqueda de vivienda y, lo más importante, la beca da a los seleccionados prioridad para realizar estudios de posgrado (máster y doctorado) en las instituciones en las que realicen la estancia.