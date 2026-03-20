«Encontré la carrera de Enxeñaría Aeroespacial en la guía de La Voz»

Bruno García, estudiante del grado en Enxeñaría Aeroespacial, en la Escola de Enxeñaría do Espazo de la UVigo, en Ourense. MIGUEL VILLAR

Bruno García (Barcelona, 2004) recuerda bien las dudas que tuvo al decidir qué carrera estudiar. Tenía una buena media en bachillerato, le interesaban la física y las matemáticas, pero no sentía vocación por ningún grado en particular. Hasta que leyó la guía de estudios de La Voz. «Sabía que me quería dedicar al ámbito científico, pero estaba un poco perdido. Mi madre me dio la guía y me enteré de que podía estudiar Aeroespacial en Ourense», cuenta. Ahora, a punto de terminar la carrera, no se arrepiente de la decisión. Durante el grado, ha descubierto que se quiere dedicar al sector de las aeronaves y admite que vivir y estudiar en la ciudad de As Burgas es muy cómodo. De Ourense destaca las buenas conexiones de transporte con el resto de Galicia y su «ambiente tranquilo».

El suyo es uno de los testimonios que los lectores encontrarán este domingo, día 22, en la guía de estudios superiores que La Voz entrega de forma gratuita con el periódico, y que llega repleta de información sobre las carreras universitarias y sobre los ciclos de formación profesional que se pueden estudiar en Galicia. Desde Boqueixón, por ejemplo, Lucía Arias, estudiante del ciclo superior de Gandaría e Asistencia Animal, explica que el contacto con los animales es continuo en sus clases, y que aprenden, en un pequeño laboratorio, a poner en práctica todo lo que estudian en la teoría.

También destaca la vertiente práctica de su ciclo Enzo Mesejo, estudiante de Educación Infantil en el Liceo La Paz de A Coruña. La primera vez que se puso delante de un grupo de niños se sintió «un poco verde», pero a medida que fue avanzando descubrió que podía vencer su timidez y sentirse mucho más cómodo dando clase en «infantil o primaria», donde ve su futuro profesional. Desde las ciencias hasta las enseñanzas artísticas, una veintena de estudiantes relatan en la edición de este año de la guía sus experiencias en las carreras y ciclos que estudian. «As materias gústanme, resúltanme fáciles de estudar, e teño ansia por aprender», asevera desde Lugo Elías Esmerodes, estudiante de Enxeñaría Forestal.

«Tenemos prácticas de laboratorio, visitamos acuarios, vamos a playas... y es donde más aprendes», explica, por su parte, Almudena Suárez, alumna de Ciencias do Mar en Vigo, que invita a los futuros estudiantes de la carrera «a dejarse sorprender» por las asignaturas. Lo mismo opina Marco Álvarez, que está a punto de terminar Criminoloxía. Y desde las enseñanzas superiores en Interpretación, Teo Piñeiro ya piensa en subirse a los escenarios con su propia compañía de teatro.