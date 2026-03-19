Criticas al nombramiento de Santiago Freire como jefe territorial de Educación en A Coruña

Santiago Freire, jefe territorial de Educación en A Coruña, en una imagen del 2019, cuando era alcalde de Noia. CARMELA QUEIJEIRO

La decisión de la Xunta de nombrar al exalcalde de Noia, Santiago Freire, como jefe territorial de Educación en la provincia de A Coruña, está generando resquemor en la comunidad educativa, y también en los grupos de la oposición. Este jueves, las criticas llegaron desde Anpas Galegas, que expresó su «preocupación» por el nombramiento que el Diario Oficial de Galicia (DOG) oficializó este martes. En un comunicado de prensa, la entidad que representa a las asociaciones de madres y padres cuestionó «a idoneidade» del nuevo jefe territorial, y manifestó sus dudas «pola súa falta de traxectoria» en el ámbito educativo y por «posicionamentos públicos previos que non contribúen a xerar confianza».

En la nota enviada a los medios, Anpas Galegas reclama que se reconsidere la decisión del departamento liderado por Román Rodríguez, y proponen que «se recupere o carácter funcionarial» de estos puestos para garantizar procesos selectivos «baseados no mérito, a capacidade e a independencia». Sobre esta cuestión, criticaron que, desde el 2024, «este tipo de cargos deixaron de ser ocupados por persoal funcionario e pasaron a depender de designacións discrecionais».

También se refirió al asunto el PSdeG la provincia de A Coruña, que denunció este jueves «o total desinterese» que demuestra la Xunta por las necesidades de la comunidad educativa tras el nombramiento de Freire como jefe territorial de Educación. Denuncian los socialistas que «a Xunta non só non rectifica ante o malestar das familias, senón que afonda no seu desprezo polo mundo educativo» y recordaron que Freire es objetivo de una investigación del Consello de Contas por su etapa como regidor de Noia.

«Despois dos seus chistes machistas, e despois de que o Consello de Contas o fiscalizara e estea investigando os seus gastos como exalcalde de Noia, Rueda decide nomealo director territorial de Educación», aseguró en el Parlamento el diputado socialista, Aitor Bouza, que lamentó «profundamente» la apuesta del Gobierno gallego. Además, la agrupación provincial insistió en que la prioridad de la Xunta debería pasar por responder «ás demandas da comunidade educativa, atender ás familias e traballar para resolver os problemas reais que padecen os centros públicos da provincia».

También reaccionó al asunto el movimiento Sumar Galicia, que tachó de «intolerable» la decisión de la consellería de Educación, y aseguró que Freire, que a su juicio o es «un perfil técnico nin neutro» será «un comisario ideolóxico» por su historial público, añaden, «de banalización do franquismo e de posicionamentos incompatibles cunha democracia avanzada». La formación liderada por Paulo Carlos López considera su nombramiento «un paso moi grave» y reclamaron su destitución inmediata.