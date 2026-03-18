El domingo, con La Voz, una guía de autoconocimiento y orientación educativa para todos

POrtada de la Guía de Estudios Superiores 2026

El paso del bachillerato a la educación superior constituye una de las transiciones más críticas en la vida de un estudiante, entre la ilusión y la ansiedad. Sin embargo, la orientación vocacional no debe entenderse como una elección puntual, sino como un proceso de aprendizaje continuo y estratégico que puede retomar cualquier persona que quiera dar un giro a su vida profesional. Su objetivo es permitir que la persona se conozca a sí misma para tomar decisiones fundamentadas que alineen sus fortalezas con sus metas. En todo ello profundiza este año la Guía de Estudios Superiores que La Voz entrega con el periódico de este domingo.

Las orientadoras que participan en esta guía estructuran un itinerario de orientación efectivo en cuatro etapas: el autoconocimiento, el conocimiento del entorno, la toma de decisiones y el plan de acción final. Para facilitar este camino, existen diversas herramientas testadas por especialistas: por una parte, hay recursos gratuitos basados en la psicología positiva, y también hay otros especializados de pago, que requieren la intervención de un profesional. Sin embargo, otro aspecto que no hay que perder de vista es que la orientación no finaliza con la matrícula. En Galicia, casi un 20% de los estudiantes abandonan su carrera tras el primer año.

Pero este porcentaje esconde perfiles muy diferentes: estudiantes que simplemente cambian a una facultad para la que no les llegó la nota de corte; otros que, tras unos primeros meses, descubren que no les convence su elección; o incluso hay quienes han descubierto su verdadero interés a través de alguna materia concreta y deciden cambiar.

Este fenómeno suele aflorar después del primer cuatrimestre y no debe percibirse como un fracaso, sino como un ejercicio de madurez. Los expertos señalan que factores como la frustración de un alumno de bachillerato brillante ante una metodología nueva o las expectativas familiares inconscientes influyen directamente en este proceso.

Un plan de transición

El papel de los adultos debe ser el de acompañar sin presionar, practicando una escucha activa y ayudando a discernir entre una crisis de adaptación y una falta de vocación real. En caso de abandono, se recomienda establecer un plan de transición que incluya formación complementaria o experiencia laboral, validando opciones como la Formación Profesional, que en Galicia presenta una tasa de éxito superior al 83 %. Por todo ello, la guía que se entrega este domingo con el periódico resulta útil más allá de la fase de inscripción, y también después de los 18 años.