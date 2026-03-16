El próximo curso en las escuelas infantiles de la Xunta empezará el 4 de septiembre

Inicio del curso escolar en una escuela infantil de la Galiña Azul en Santiago (foto de archivo) XOAN A. SOLER

El curso 2026-2027 empezará en las escuelas infantiles públicas de titularidad de la Xunta el próximo 4 de septiembre. Así lo confirman las resoluciones publicadas este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), por las que se convocan algo más de 10.500 plazas en estos centros repartidos por toda Galicia.

Esas plazas podrán solicitarse a partir de este martes 17 de marzo y hasta el próximo 7 de abril, preferentemente por vía electrónica, a través de la sede digital de la Xunta. En cada solicitud podrán pedirse varias escuelas autonómicas (la mayoría de ellas conocidas como Galiñas Azuis), indicando el orden de preferencia.

Podrán preinscribirse pequeños que ya hayan nacido en el momento de presentar la solicitud y vayan a tener un mínimo de tres meses en el momento de incorporarse a la escuela, y que no cumplan los tres años antes de terminar este año 2026 (salvo ciertas excepciones por necesidades específicas de apoyo educativo).

La primera relación provisional de admitidos, junto con las listas de espera y la puntuación de cada familia, se publicará el miércoles 6 de mayo, y se abrirá un plazo de cinco días hábiles para reclamaciones. El listado definitivo de adjudicación de plazas se hará público el viernes 29 mayo. Podrá consultarse en las propias escuelas infantiles y también en la página web de la Consellería de Política Social.

Será ya en junio, entre los días 1 y 12, cuando se abrirá el plazo de matriculación, para lo que de nuevo habrá que aportar la cartilla de vacunación del niño, que debe contar con todas las dosis obligatorias fijadas en el calendario sanitario.

Nuevos criterios de baremación

Los pequeños que ya hayan estado escolarizados en una escuela infantil de la Xunta este curso, podrán renovar automáticamente su plaza para el mismo turno en el que estaban inscritos. Después de ellos, tendrán prioridad los que, habiendo estado en un centro este año, tengan que pedir plaza en otro por cambio de domicilio o de lugar de trabajo de sus padres.

En el caso de los alumnos de nuevo ingreso, tendrán preferencia los hijos de trabajadores de las propias escuelas, después los que tengan hermanos matriculados en el mismo centro, después los niños bajo tutela o guarda de la Xunta que estén en acogimiento familiar, y en cuarto lugar, los hijos de víctimas de violencia de género.

En el resto de casos, se hará un baremo en función de condiciones familiares, laborales y socioeconómicas, entre las que pesará especialmente que los dos progenitores estén trabajando, al valorarse esto con 17 puntos. La Consellería destaca que se ha duplicado el baremo para esta circunstancia. Todos los criterios y su puntuación pueden consultarse en el anexo IV de las resoluciones.

Días festivos

Como se indicó, el curso empezará el viernes 4 de septiembre. Las escuelas infantiles de la Xunta abrirán de lunes a viernes, excepto los festivos y los días 24, 28, 29, 30, y 31 de diciembre. Además, cerrarán a las tres de la tarde el 5 de enero (víspera del día de Reyes) y el 9 de febrero (Martes de Carnaval), igual que el 8 febrero de febrero en los concellos donde el día siguiente sea festivo.

Por norma general, cerrarán en agosto, aunque eventualmente podría mantenerse abierto algún centro de guardia en alguna localidad o zona si hay demanda justificada para crear, como mínimo, una unidad de 15 niños de entre cero y tres años. En cualquier caso, cada pequeño no podrá acudir a la escuela más de 11 meses al año, por lo que tendrá que coger al menos un mes de vacaciones.

Podrá solicitarse que el niño asista en jornada completa de hasta ocho horas, o en media jornada de entre tres y cuatro horas. Los turnos y horarios deben consultarse en los distintos centros. La atención educativa será gratuita, aunque sí se pagarán otros servicios como el de comedor.