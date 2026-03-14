Llega una nueva edición de la Guía de Estudios Superiores de Galicia

El camino de casa al instituto está a punto de cambiar para los estudiantes que este año cursan segundo de bachillerato en Galicia. Y seguro que muchos que ahora están en primero miran ya de reojo esa nueva ruta para su futuro; incluso, los de secundaria. Son más de 130.000 jóvenes gallegos que se encuentran en el final de una etapa educativa en la que, aunque ya han tenido que tomar pequeñas decisiones para su itinerario educativo, han estado supervisados por los adultos que tienen en casa.

Pero en esta siguiente fase la cosa cambia. Llega la mayoría de edad y esto implica que padres y tutores deben de dejar esta posición central en la toma de decisiones para pasar a un segundo plano, acompañando, escuchando y aconsejando, pero dejando a esos nuevos adultos que tomen la decisión principal acerca de por dónde quieren seguir sus estudios para convertirse en los profesionales del futuro que quieren ser.

No es una cuestión fácil. Hay muchos caminos por delante. Hay dudas comunes que surgen estas semanas y a las que ayuda a responder la Guía de Estudios Superiores que publica La Voz de Galicia desde hace ocho años, y cuya nueva edición se entregará gratuitamente el próximo domingo 22 de marzo con el periódico. Son 112 páginas en las que se desgranan todas las titulaciones superiores que se pueden estudiar en la comunidad, un mapa de 200 estudios que son la puerta de acceso a miles de profesiones enmarcadas en las cinco áreas de conocimiento universitario, 26 familias profesionales de la FP, así como en las enseñanzas artísticas y de diseño.

Información de 200 titulaciones y entrevistas a 20 estudiantes

La parte principal de la Guía de Estudios Superiores lo conforman cuatro grandes bloques de titulaciones. En cada uno de estos apartados hay un espacio dedicado a todas las formaciones disponibles en Galicia, tanto en centros públicos como privados.

Además de la descripción, se ofrece información específica de los centros gallegos que la imparten, así como otros recursos, como notas de corte, cualidades que debe tener el alumnado o las salidas profesionales. Y como siempre resulta útil la opinión de otras personas que pasaron por el proceso de elección anteriormente, se incluyen una veintena de entrevistas a estudiantes de las diferentes especialidades.

Lo primero, conocer la potencialidad de cada uno; después ver posibles caminos

¿Por dónde empezar para saber qué estudiar? Sin duda, por el conocimiento de uno mismo. Es habitual que adolescentes que incluso están a unos meses de realizar las pruebas de acceso a la universidad no tengan claro hacia dónde dirigir su futuro; pero seguramente sí que sepan diferenciar entre lo que se les da mejor de lo que les cuesta más; o sobre qué profesiones les llaman la atención y cuáles les interesan menos… Para ayudarles en esa primera criba, existen herramientas con metodologías y recursos realizados por expertos que aportan claridad mental al estudiante, y que se desgranan en este suplemento.

El segundo paso es analizar las diferentes opciones. En esta edición, se dividen en cuatro grandes caminos, pero que se pueden entrecruzar: los grados universitarios, las enseñanzas artísticas superiores, los estudios de artes plásticas y la formación profesional, un ecosistema educativo diverso y adaptado a los nuevos tiempos.

Además de tener presente el interés particular, no hay que dejar de lado la situación personal de cada uno y la logística que deberá llevar a cabo para ir a una universidad en concreto: cambiarse de ciudad o habituarse al transporte interurbano; los precios de alquiler o las tasas y becas son datos que pueden inclinar la balanza hacia una modalidad educativa u otra.

También lo son, obviamente, las notas de corte y las ponderaciones de asignaturas, que se deben tener en cuenta ya en estos meses previos antes de realizar la inscripción a las pruebas de acceso a la universidad (que se celebrarán en junio), pues la competencia en muchas titulaciones es tal que la plaza está en juego por unas décimas.

Equivocarse no es un fracaso: el aprendizaje de cambiar de grado

Ante una elección como la de elegir qué estudiar no debe cundir el pánico: equivocarse en este proceso no debe tomarse como un fracaso. Las universidades registran cada año abandonos que, siendo reducidos, pueden infundir un mensaje erróneo. Hay quien deja una titulación porque quiere matricularse en otra facultad para la que no obtuvo plaza en el primer curso; otros descubren que no es lo que esperaban y deciden cambiar a otra titulación, universitaria o no. En todos los casos, esos primeros meses han servido para madurar, conocerse a uno mismo e ir enfocando el futuro hacia una profesión. La Guía de Estudios también ayuda a abordar ese proceso.