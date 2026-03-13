Convocada una nueva huelga en la educación gallega para el 28 de abril

Manifestación de profesores en Ourense el pasado día 29 MIGUEL VILLAR

Colegios e institutos de Galicia podrían vivir una nueva jornada de huelga el martes 28 de abril. Los sindicatos CIG-Ensino, STEG y las Asembleas Abertas do Ensino Público han convocado para ese día un paro entre los docentes de la enseñanza pública no universitaria gallega. Sería el sexto en lo que va de este curso 2025-2026.

Estas organizaciones (que juntas representan a un porcentaje mayoritario del profesorado de centros públicos en Galicia) denuncian lo que consideran una situación precaria de la educación en Galicia, por falta de inversión e incluso recortes. Las condiciones salariales y de horario del profesorado, su excesiva carga burocrática, las aulas con ratios superadas y la falta de apoyos para atender la diversidad y al alumnado con necesidades especiales son algunas de las principales quejas.

La primera huelga que se convocó en este curso fue madrugadora, en el mismo mes en el que se iniciaron las clases. Se desarrolló el 25 de septiembre. Como es habitual, Administración y convocantes dieron cifras muy distintas de seguimiento, desde el casi 15 % de la Xunta al alrededor de 60 % de la CIG.

En octubre se repitieron los paros. Esta vez, de 48 horas, el martes 28 y el miércoles 29. Además de no asistir a clase, algunos profesores protagonizaron encierros en varios centros de la comunidad. El objetivo: presionar a la Consellería de Educación para negociar mejoras. La huelga de dos días se repitió en diciembre, los días 16 y 17, también martes y miércoles, con manifestaciones en forma de marchas fúnebres en distintos puntos de Galicia.

Ahora, y ante la falta de avances, los sindicatos convocan una nueva jornada de huelga para finales de abril. Según han informado en un comunicado, la medida surge «do acordo de acción conxunta de vontade unitaria» entre las Asembleas Abertas y los sindicatos CIG-Ensino y STEG.

En la nota alertan, además, de que «haberá máis mobilizacións e novas xornadas de folga máis longas se a Consellería non se senta a negociar». Advierten de que para comienzos de mayo prevén «unha xornada de loita descentralizada» junto a otros colectivos de la comunidad educativa.

Sobre el anteproyecto de ley de mejora docente del Gobierno central

Por otro lado, CIG-Ensino ha criticado el anteproyecto de ley de mejora docente que quiere tramitar el Gobierno central y que este jueves analizaron representantes del Ministerio de Educación y de los sindicatos.

Para la organización gallega, la nueva versión del texto que se llevó a la mesa «empiora respecto do negociado no grupo de traballo». En esa línea, destaca, por ejemplo, que «non se garanten as propostas de mellora na atención á diversidade» ni se blinda el cómputo doble del alumnado con necesidades educativas especiales.

Además, entre las propuestas realizadas por el sindicato gallego está el de que el máximo de horas lectivas para el profesorado de infantil, primaria y educación especial se fije en 21 semanales, y no las 22 propuestas por Educación.