Sindicatos de educación ven poco ambiciosa la nueva ley que bajará ratios en el aula y horas lectivas a los docentes

Imagen de archivo de un aula de primaria SANDRA ALONSO

Representantes del Ministerio de Educación y de los sindicatos del ramo se reunieron este jueves para analizar el último borrador del anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza, que el Gobierno quiere llevar a aprobación por el Consejo de Ministros para que pase a tramitarse en el Congreso. Entre los cambios destacados incluye una bajada progresiva de ratios en todas las comunidades a 22 alumnos por aula en primaria y a 25 en secundaria, así como reducir el número de horas lectivas de los profesores a un máximo de 23 semanales en primaria y 18 en secundaria.

En general, las organizaciones sindicales han apoyado que se continúe, e incluso se acelere esa tramitación, a pesar de que han considerado que la reforma es poco ambiciosa, está falta de inversión y no aborda cuestiones importantes como reducir la carga de trabajo administrativo de los profesores.

Desde el sindicato Anpe, por ejemplo, ven necesario impulsar la nueva norma porque «homogeneizaría en todos los territorios aspectos tan relevantes para la mejora del sistema educativo como la reducción del horario lectivo del profesorado y de las ratios máximas de alumnos por aula». Pero en el encuentro mostraron su preocupación por la «viabilidad económica de la norma», temiendo que se deje la financiación en manos de las comunidades y eso provoque ritmos distintos de aplicación.

Leer más: El Ministerio de Educación se abre a aportaciones, pero seguirá tramitando la ley para mejorar ratios y condiciones de los profesores

«Tibias mejoras a coste cero», es el resumen de la propuesta ministerial que hace la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs-i). Un mensaje similar al de la organización andaluza USTEA, que considera que el Gobierno central «quiere cerrar la legislatura con una reforma educativa low cost que no mejora realmente las condiciones del profesorado». Alerta, además, de que no acompañar la reducción de horas lectivas con un aumento de plantilla trae efectos negativos, especialmente en forma de menos apoyo a la diversidad.

Desde CC.OO. censuran que la bajada de ratios en las aulas se quiera aplicar «de forma progresiva y sin incremento presupuestario». Y señalan que las comunidades autónomas ya están reduciendo el número de niños por clase como consecuencia de la bajada de natalidad. «Ese descenso de ratios no responde a una apuesta por la calidad, sino a la inercia del descenso de natalidad», corrobora STEs. «Son una consecuencia inevitable y no mejoran nada si no conllevan más inversión», insiste también USTEA.

Otra de las quejas sindicales es que la nueva norma no incide en la desburocratización del trabajo docente. «El anteproyecto debería haber sido más ambicioso», insisten desde UGT, apuntando que debería avanzar también en aspectos como la reducción de tareas administrativas que sobrecargan a los profesores, dificultando su labor educativa, o establecer compensaciones justas cuando se superen las horas lectivas ordinarias.

Pese a las críticas, las organizaciones sindicales apoyan continuar las negociaciones para, reactivando los distintos grupos de trabajo para mejorar la norma, siendo acelerar la aplicación de la bajada de ratios una de las demandas más unánimes.