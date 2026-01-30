Educación diseña itinerarios conjuntos de FP básica y media

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, charlando con alumnos de Madeira del CIFP Politécnico de Santiago. Este centro implantó de forma piloto los intinerarios integrados en FP Xunta de Galicia

La Universidade de Vigo ofrece a los estudiantes la posibilidad de comenzar una carrera que vaya encaminada a un máster concreto y que en cierto momento se solapan ambas titulaciones. Se les denomina Programa Académico con Recorrido Sucesivo (PARS) y el de Aeronáuticos, por ejemplo, tiene una nota de corte de 12,336 sobre 14. Pues bien, ahora Galicia tendrá algo parecido en la FP, ya que Educación anunció este viernes un itinerario integrado en el que la FP básica lleva directamente a una FP de grado medio sin ningún proceso de admisión. Es un paso más de la diversificación de la formación profesional, cada vez más adaptada a las necesidades de cada estudiante.

Anunció la nueva figura el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante su visita, este viernes, al CIFP Politécnico de Santiago. Explicó que esta medida es una de las muchas que se están diseñando para evitar el abandono escolar temprano, es decir, que los jóvenes no terminen ninguna etapa después de la ESO. Recordó que Galicia bajó este año ligeramente la tasa (del 10,8% del 2024 al 10,4 del año pasado) y que tiene unos índices buenos en el conjunto de España, pero también que el problema del abandono escolar es un fenómeno fundamentalmente masculino. Esta brecha de género le preocupa especialmente a Rodríguez, que situó la tasa masculina en el 13,5 y la femenina, en el 7,2%.

El itinerario integrado se implantará el curso que viene y permitirá que «un estudante dunha FP Básica teña garantida a praza nun ciclo medio sen necesidade de realizar unha nova solicitude». Esto supone que no deberá participar en un nuevo proceso de admisión durante los cuatro año siguientes a la FP básica. Este itinerario se puso en marcha de forma piloto en los ciclos de madera del CIFP Politécnico de Santiago y el resultado ha sido excelente: «O 80% dos alumnos que cursaron a modalidade básica continuaron estudos nalgún ciclo medio», cuando lo habitual es entre el 60 y 65%.

Rutas empresariales

Otra de las medidas que está preparando Educación son las rutas empresariales, que da a conocer y pone en valor «profesións desde a perspectiva actual». Permite la inmersión del alumnado de ESO en las empresas para «achegalo á realidade do mundo laboral e estimular as súas perspectivas de cualificación profesional».

Todas estas medidas, y las vinculadas a FPGal360 tienen un doble objetivo: «Que o cen por cen do alumnado siga formándose ata, polo menos, os 18 anos, e atraer ao sistema educativo aquelas persoas con escasa formación que desexen mellorala e que deixaran atrás os estudos». Así, mejorará la modalidad de FP básica, que permite titular a los alumnos que no desean o pueden concluir la ESO, y potenciará el sistema de orientación para que se vincule mejor estudios y profesiones.