El rector de Santiago cesa a Maite Flores como su representante en la selectividad

Sara Carreira Piñeiro
Sara Carreira REDACCIÓN / LA VOZ

Maite Flores, catedrática de Física de la USC y presidenta de turno de la CIUG
Maite Flores, catedrática de Física de la USC y presidenta de turno de la CIUG Gonzalo Barral

La universidad asegura que se trata de un «exercicio de hixiene democrática» porque ella es candidata al rectorado en unas elecciones que serán en febrero, y la afectada asegura que es «unha reprimenda» por eso

12 ene 2026 . Actualizado a las 17:14 h.

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), entidad que organiza, prepara y corrige la selectividad, se ha quedado sin Maite Flores. Ella era la delegada del rector de la Universidade de Santiago (USC), Antonio López, en la

