El rector de Santiago cesa a Maite Flores como su representante en la selectividad

Maite Flores, catedrática de Física de la USC y presidenta de turno de la CIUG Gonzalo Barral

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), entidad que organiza, prepara y corrige la selectividad, se ha quedado sin Maite Flores. Ella era la delegada del rector de la Universidade de Santiago (USC), Antonio López, en la