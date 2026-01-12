El rector de Santiago cesa a Maite Flores como su representante en la selectividad
REDACCIÓN / LA VOZ
EDUCACIÓN · Exclusivo suscriptores
La universidad asegura que se trata de un «exercicio de hixiene democrática» porque ella es candidata al rectorado en unas elecciones que serán en febrero, y la afectada asegura que es «unha reprimenda» por eso12 ene 2026 . Actualizado a las 17:14 h.
La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), entidad que organiza, prepara y corrige la selectividad, se ha quedado sin Maite Flores. Ella era la delegada del rector de la Universidade de Santiago (USC), Antonio López, en la