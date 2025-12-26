Mil euros para los alumnos de ESO que superan sus problemas

Veinte jóvenes gallegos que han terminado la educación secundaria obligatoria (ESO) superando algún problema personal reciben 1.000 euros de premio de la Xunta, además de un diploma acreditativo y la correspondiente inscripción en su expediente.

Estos estudiantes «proceden de entornos socioculturales desfavorecidos o de entornos familiares disfuncionales que suponen una desventaja manifiesta para conseguir finalizar sus estudios o en proceso de superación de enfermedades crónicas o con discapacidades que condicionan su rendimiento escolar, su relación personal y su inserción social», según reza en la convocatoria del premio. La salud, y el desarrollo en general, les puede suponer 4 puntos; problema sociales, hasta 3 puntos: y hasta 3 puntos por nota (se multiplica la media por 0,2).

Este año se presentaron 70 estudiantes al premio, de los que 4 superaron los 6 puntos.

El alumnado debe estar respaldado por los servicios de orientación de su centro educativo. Por razones obvias se desconoce quiénes son los ganadores de los galardones, pero no su centro educativo y localidad. Así, había alumnado de A Estrada (IES Avelina Valladares), As Pontes de García Rodríguez (IES Moncho Valcarce), Cambre (IES Afonso X O Sabio), Culleredo (IES Eduardo Blanco Amor), Ferrol (IES Ferrol Vello), Lugo (IES Nosa Señora dos Ollos Grandes), Malpica (IES Urbano Lugrís), Oleiros (tiene dos alumnos del IES Xosé Neira Vilas), Ourense (con el IES Eduardo Blanco Amor y el colegio concertado Santa Teresa de Jesús), Redondela (también dos estudiantes del IES de Chapela, uno de ellos con la máxima puntuación del año, 6,80 sobre 10), Ribadeo (IES de Ribadeo Dionisio Gamallo), Rois (CPI dos Dices), Santiago (colegio concertado Nosa Señora dos Remedios), Sanxenxo (IES de Vilalonga), Tomiño (IES Antón Alonso Ríos) y Vigo (con alumnos del IES Carlos Casares y del IES Alexandre Bóveda).

Estos galardones son compatibles con otras ayudas o premios otorgados por entidades públicas o privadas, tanto de ámbito nacional como internacional.