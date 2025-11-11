Francisco López Rupérez, expresidente del Consejo Escolar del Estado: «La educación básica debe extenderse hasta los 18 años, con una ESO de tres cursos»
REDACCIÓN / LA VOZ
EDUCACIÓN · Exclusivo suscriptores
Propone que a los 15 se pueda elegir entre FP o bachillerato de tres años12 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Francisco López Rupérez (Madrid, 1949) ha estado esta semana en Galicia para conocer el programa EdugalIA, sobre el uso de la IA en la educación. Con motivo de su visita, la Consellería de Educación le