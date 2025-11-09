Esteban Valverde, director del Conservatorio de Vigo: «Sería vital tener un centro integrado con las enseñanzas comunes y las musicales»

ADRIÁN VALIÑO / M. S. REDACCIÓN / LA VOZ

EDUCACIÓN · Exclusivo suscriptores

Esteban Valverde es catedrático de clarinete y director del Conservatorio Superior de Música de Vigo desde el 2015.
Esteban Valverde es catedrático de clarinete y director del Conservatorio Superior de Música de Vigo desde el 2015.

El moañés empezó su carrera musical a los 8 años y actualmente es catedrático de clarinete

10 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Esteban Valverde (1971, Moaña) tiene una larga experiencia dentro de la música y la gestión de centros. Fue director del Conservatorio Profesional de Música de Vigo durante ocho años, en dos etapas, y asesor de

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 75% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete