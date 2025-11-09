Esteban Valverde, director del Conservatorio de Vigo: «Sería vital tener un centro integrado con las enseñanzas comunes y las musicales»

Esteban Valverde es catedrático de clarinete y director del Conservatorio Superior de Música de Vigo desde el 2015.

Esteban Valverde (1971, Moaña) tiene una larga experiencia dentro de la música y la gestión de centros. Fue director del Conservatorio Profesional de Música de Vigo durante ocho años, en dos etapas, y asesor de