Seis alumnos gallegos ganan premios en las olimpiadas científicas nacionales

Alumnos gallegos con premio en las olimpiadas científicas nacionales MEFP

El Ministerio de Educación, FP y Deportes fue escenario este viernes de la entrega de diplomas de las olimpiadas científicas 2025 a un total de 71 alumnos de entre 3.º de ESO y 2.º de bachillerato, Resultaron los mejores en siete disciplinas: Física, Matemáticas, Química, Biología, Geología, Economía e Informática. En este grupo había seis gallegos que se fueron a casa con medalla o diploma.

Santiago Otero Lago, estudiante 1.º de bachillerato en el IES Rosalía de Castro, en Santiago, recogió su medalla de plata en Geología. Ya en verano volvió de la ciudad china de Jining con dos medallas internacionales: la de plata individual y la de bronce en competición por equipos. Hugo Gorgojo Basanta, estudiante de segundo de bachillerato en el IES Perdouro, de Burela, recogió su diploma de cuarto puesto en Geología; él también estuvo durante el verano en Jining y de hecho se volvió con tres medallas, dos individuales de bronce; actualmente estudia ingeniería en la UDC. También en Geología destacó Hugo Regueiro Pérez, que hizo primero de bachillerato en el IES República Orienta do Uruguai (Vigo), que quedó octavo en la fase nacional.

Pablo Freire Fernández es alumnos del IES As Lagoas, de Ourense, y ya estando en cuarto de ESO obtuvo el oro en la olimpiada gallega de Matemáticas, y a nivel estatal se llevó la plata, que recogió este viernes. Pero además se hizo con la plata en la cita internacional en Australia y el oro en la iberoamericana en Chile. En Matemáticas también destacó Miguel Cores Mejuto, alumno de bachillerato del IES Fernando Wirtz (A Coruña), que se llevó el sexto puesto nacional y estuvo con Pablo Freire en Australia este verano.

En la lista de galardonados estaba también David Lago Alonso, que hizo 1.º de bachillerato en el IES Pedro Floriani (Redondela) cuando consiguió el oro en la olimpiada gallega de informática. A nivel estatal obtuvo el tercer puesto en Informática y el 8.º en Física.

Los galardonados han recibido, además del reconocimiento, premios por valor de 500, 750 y 1.000 euros, en función de la categoría obtenida.