La Xunta quiere que familias, centros y profesores tomen decisiones en la Lei de Educación Dixital
REDACCIÓN / LA VOZ
EDUCACIÓN · Exclusivo suscriptores
Pone deberes a la comunidad educativa para que aporten medidas concretas para el uso beneficioso de la tecnología09 oct 2025 . Actualizado a las 16:46 h.
La cúpula técnica de Educación —el secretario xeral de la consellería, Manuel Vila; la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández; y el director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez— se