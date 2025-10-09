La Xunta quiere que familias, centros y profesores tomen decisiones en la Lei de Educación Dixital

Sara Carreira Piñeiro
Sara Carreira REDACCIÓN / LA VOZ

EDUCACIÓN · Exclusivo suscriptores

Imagen de archivo de un alumno de Santiago usando la pantalla digital en clase
Imagen de archivo de un alumno de Santiago usando la pantalla digital en clase Monica Ferreirós

Pone deberes a la comunidad educativa para que aporten medidas concretas para el uso beneficioso de la tecnología

09 oct 2025 . Actualizado a las 16:46 h.

La cúpula técnica de Educación —el secretario xeral de la consellería, Manuel Vila; la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández; y el director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez— se

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscríbete por solo 1€/mes durante 3 meses Suscríbete