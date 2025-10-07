Dos de cada tres profesores de secundaria se ven validados por las familias

A la izquierda, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, y a la derecha, el responsable de Educación en la OCDE, Andreas Schleicher) MEFPD

En febrero del 2024, el equipo educativo de la OCDE (Informe PISA) hizo una macroencuesta en todo el espacio occidental para saber qué piensan los profesores de su trabajo. Se llama Talis (Estudio Internacional de la Enseñanza y del Aprendizaje, Teaching and Learning International Survey, por sus siglas en inglés) y cada cinco años convoca a los maestros a esta reflexión; la última fue en el 2018, de ahí la importancia de los resultados de esta radiografía. En España opinaron 15.000 maestros y 11.000 profesores de secundaria (de más de 500 centros de cada etapa), y tienen muestra específica las comunidades autónomas de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y La Rioja. En general los maestros se sienten mejor que los profesores de secundaria. Estos grandes titulares que deja este estudio para España son:

En general, satisfechos

El 95% de los profesores de secundaria así lo cree, y eso supone 6 puntos más que la OCDE y 5 sobre la UE (UE-22). En el caso de los maestros incluso supera este porcentaje, hasta el 97%, que es el valor más alto de todos los países participantes, nada menos que diez puntos por encima de la media.

Con las familias, mejor de lo esperado

Es uno de los asuntos más espinosos en la educación hoy: la relación entre profesores y familias. Según Talis, España no sale muy mal parada: el 65 (dos de cada tres) de los docentes de secundaria cree que las familias valoran positivamente su trabajo y solo el 19% se plantea dejar la profesión, un porcentaje que siendo altísimo está lejos del 27% de la media de la OCDE.

Entre los profesores menores de 30 años la idea del abandono no ha calado: solo lo piensa el 1% de los maestros y el 4% de los de secundaria (en la OCDE lo hace el 20% y en la UE, el 15).

En primaria, los datos son más alentadores: si en secundaria dos de cada tres (65%) se veía respaldado por las familias, en primaria son cuatro de cada cinco (un 74%), nueve puntos porcentuales más.

Aceptable grado de autonomía

Es una de las grandes batallas del profesorado: tener libertad en su clase. En secundaria, cuatro de cada cinco asegura que la tiene, igual que para elegir la forma de evaluar a los alumnos, pero los porcentajes están ligeramente por debajo de la OCDE. Más del 90% considera que puede determinar las estrategias de aprendizaje y diseñar las clases. Donde se cojea, dice Talis, es en la selección de los objetivos del aprendizaje, que solo se ve libre de determinarlo el 61% (frente al 71% de la OCDE): el currículo manda.

En primaria la situación es mejor: el 78% se siente libre para implementar el currículo, el 91 para diseñar métodos y estrategias, el 83% para actividades de evaluación, el 70 % para selección (9 puntos sobre secundaria) y el 95% para diseñar y preparar clases.

Disciplina

En las clases españolas hay más ruido y desorden que en el resto de Occidente. Y es que para el 29% de los profesores es así, frente al 20% que lo asegura en la OCDE.

La formación, insuficiente

Los profesores españoles de secundaria están entre los más críticos de todo el mundo occidental al analizar su formación: en general, de mala calidad porque tenía demasiada teoría, poco tiempo de observación en el aula, pocas prácticas y pocas ideas para gestionar lo que hoy es más difícil en un aula de adolescentes (gestionar con éxito el comportamiento del alumnado). Hay que tener en cuenta que los profesores de secundaria en España reciben formación pedagógica con un máster de un año, tiempo apenas suficiente para conocer todo lo que los maestros aprenden en cuatro. Aún así, España está a la cola en estos parámetros, con hasta 40 puntos de diferencia con otros países. Frente al 40% de docentes que respondieron positivamente a lo anteriores, el promedio de la UE está 20 puntos por encima. Eso sí, los países del norte y centro Europa son en general muy críticos con su formación, con Francia superando en críticas a España, por ejemplo, en algunos aspectos.

La situación es diferente en primaria, aunque también hay mucha queja. Los españoles rondan el 40% al responder afirmativamente a las cuestiones anteriores. En cuanto a la formación les aportó un conocimiento sólido de las materias que enseñan, el porcentaje es mayor, del 60%, pero hay que tener en cuenta lo anterior: España tiene a los docentes de secundaria mejor preparados en conocimiento porque hacen primero una carrera formativa y luego el máster pedagógico. Eso les da un alto dominio de su materia pero fallan en la parte docente. Con todo, los maestros piden más equilibrio entre práctica y teoría y mejor formación para resolver conflictos en clase.

Información en proceso de ampliación.