Aprender del bosque: los colegios podrán diseñar sus propias arboledas

Imagen de archivo de niños de Laxe participando en un proyecto de plantación de especies autóctonas en el bosque de A Insua BASILIO BELLO

El centro de arte de la Fundación María José Jove abre hasta el 17 de octubre el plazo para que los centros educativos se inscriban en un programa de nueva creación: Aprender del bosque. Esta iniciativa supone un «proyecto educativo integral que combina ecofisiología vegetal, práctica artística y acción comunitaria», y forma parte del proyecto cultural multidisciplinar Reverdecer

El programa ofrece herramientas para la creación de pequeñas parcelas arboladas con especies autóctonas (roble, abedul, castaño y alcornoque), fomentando el conocimiento sobre la importancia de estas en los ecosistemas forestales.

Las escuelas seleccionadas se comprometerán a disponer de un terreno adecuado, plantar, cuidar el bosque en el tiempo y activar el proyecto a través de redes locales de colaboración con asociaciones ecologistas, comunidades de montes, ayuntamientos y otros agentes del territorio.

A cambio, los participantes recibirán: un kit de plantas; material educativo (información de especies, datos biológicos y ecofisiológicos), así como un protocolo de observación; y una jornada de formación presencial en CFEA-Guísamo y acompañamiento técnico continuo durante todo el desarrollo del programa.

Los centros seleccionados deberán comprometerse con el cuidado del bosque. Los requisitos y criterios de selección son: terreno adecuado de al menos 800 metros cuadrados, propio o cercano; proyecto alineado con el medio ambiente y conciencia ecológica; compromiso sostenido con seguimiento y cuidado del bosque; participación activa en redes colaborativas locales.