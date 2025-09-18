Aprender del bosque: los colegios podrán diseñar sus propias arboledas
EDUCACIÓN
El centro de arte de la Fundación María José Jove une cultura y cuidado del entorno en un proyecto que acepta inscripciones hasta el 17 de octubre18 sep 2025 . Actualizado a las 15:39 h.
El centro de arte de la Fundación María José Jove abre hasta el 17 de octubre el plazo para que los centros educativos se inscriban en un programa de nueva creación: Aprender del bosque. Esta iniciativa supone un «proyecto educativo integral que combina ecofisiología vegetal, práctica artística y acción comunitaria», y forma parte del proyecto cultural multidisciplinar Reverdecer
El programa ofrece herramientas para la creación de pequeñas parcelas arboladas con especies autóctonas (roble, abedul, castaño y alcornoque), fomentando el conocimiento sobre la importancia de estas en los ecosistemas forestales.
Las escuelas seleccionadas se comprometerán a disponer de un terreno adecuado, plantar, cuidar el bosque en el tiempo y activar el proyecto a través de redes locales de colaboración con asociaciones ecologistas, comunidades de montes, ayuntamientos y otros agentes del territorio.
A cambio, los participantes recibirán: un kit de plantas; material educativo (información de especies, datos biológicos y ecofisiológicos), así como un protocolo de observación; y una jornada de formación presencial en CFEA-Guísamo y acompañamiento técnico continuo durante todo el desarrollo del programa.
Los centros seleccionados deberán comprometerse con el cuidado del bosque. Los requisitos y criterios de selección son: terreno adecuado de al menos 800 metros cuadrados, propio o cercano; proyecto alineado con el medio ambiente y conciencia ecológica; compromiso sostenido con seguimiento y cuidado del bosque; participación activa en redes colaborativas locales.