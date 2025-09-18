Abierto el plazo para el certamen de drones que convocan la Barrié y el centro ITG

Final de la cuarta edición de la Liga Maker Drone, de la Fundación Barrié y de ITG F. Barrie

Vuelve la Liga Maker Drone, la iniciativa que fomenta la ingeniería entre los alumnos de segundo de ESO en Galicia y que desarrollan desde hace ya cinco años la Fundación Barrié y el centro tecnológico ITG. La liga moviliza a 18 equipos de colegios de toda la comunidad y los profesores se pueden anotar antes del 29 de septiembre en la web de la competición.

Esta iniciativa pretende contribuir a la orientación profesional de los estudiantes hacia las carreras STEM (siglas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática en inglés), difundir el conocimiento tecnológico de manera cercana, contribuir a la educación científico-técnica de la sociedad y potenciar entre los alumnos valores como la autonomía, la creatividad, el ingenio y la capacidad de trabajo en equipo.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Arranca una nueva Liga Maker Drone La Voz

Cada año se propone un reto que exige la adaptación de un dron (facilitado por la organización). La liga dotará a cada equipo de las nociones básicas para la preparación autónoma del reto: manipulación de herramientas y materiales; nociones básicas de electrónica, programación, soldadura, conectores; y funcionamiento de mecanismos (engranajes, poleas, indicadores, sensores..). El 8 de mayo del 2026 se celebrará la jornada de exhibición, la competición de todos los equipos.

Hay cinco premios para el ganador de la competición, el mejor diseño, la solución más disruptiva, la mayor destreza de vuelo y el premio del público a la mejor presentación.