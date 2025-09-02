Taller gratuito de cocina escolar

Cocinera de la escuela infantil Caracola, en A Coruña CESAR QUIAN

El grupo de desarrollo rural Mariñas-Betanzos, la Fundación Juana de Vega y la escuela infantil municipal de A Coruña A Caracola, organizan este miércoles día 3 de septiembre un taller de cocina de temporada y proximidad para personal de comedores escolares.

El objetivo de impulsar menús escolares más saludables, sostenibles y vinculados al territorio. El taller, gratuito, se desarrollará de 9.30 a 13.30 horas en el colegio Andaina, de Culleredo. Se hablará de cocina de temporada y proximidad y está dirigido al personal de cocina y responsables de comedor de escuelas y colegio. La jornada estará conducida por Sandra Varela Amado, cocinera del CEIP Os Muiños (Muxía).

Para inscribirse hay que enviar un correo a info@marinasbetanzos.gal o llamar al 981 669 541.