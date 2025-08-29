Julio Díaz, presidente de ANPE Galicia: «La presión de las familias llega a la gestión del aula e incluso al currículo»

Julio Díaz, presidente del sindicato ANPE Galicia
El representante del sindicato profesional de docentes pide que la anunciada oficina de defensor del profesor sea eficaz

01 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Colegios e institutos abren hoy sus puertas para el profesorado y el resto de trabajadores. Empieza así el curso número 44 de la historia de la autonomía, un curso que sobre el papel se prevé

