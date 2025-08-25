El curso empieza con casi 303.000 alumnos y más profesores que nunca

La plana mayor de la Consellería de Educación: el secretario xeral de la consellería, Manuel Vila; la directora xeral de innovación, Judith Fernández; en el centro, el conselleiro, Román Rodríguez; la directora xeral de FP, Eugenia Pérez; y el director xeral de Centros, Jesús Álvarez Bértolo PACO RODRÍGUEZ

Cada vez hay menos alumnos en Galicia y más profesores. Ese puede ser el resumen de la rueda de prensa que ofreció este lunes la plana mayor de la Consellería de Educación para presentar el curso 2025/26, que para los alumnos comienza el día 8 pero para los docentes empieza el próximo lunes, día 1.

Román Rodríguez, conselleiro de Educación, enumeró una larga lista de datos: hay 302.843 alumnos matriculados en las etapas de infantil (de 3 a 6 años), primaria, ESO, bachillerato y educación especial. Están repartidos en,unas 12.000 aulas con un récord de profesores, que todavía no se ha cerrado (el plan Mega, de refuerzo, se conocerá este septiembre) pero superará los 31.603 profesores del curso pasado. Eso supone una ratio menor que la media estatal, de la que presumió el responsable autonómico: 9,9 alumnos por docente frente a los 11,3 del conjunto de España.

Sí es cierto que se cerraron 7 unitarias este verano, 30 unidades de educación primaria, pero a la vez, destacó Rodríguez, aumentaron en 17 las unidades de educación infantil porque ahora las clases de 3 y 4 años (desde este curso) no pueden pasar de 20 alumnos como máximo. Si infantil comparte espacio con primaria (algo habitual en las escuelas unitarias) la ratio es de 10 alumnos por profesor y si hay agrupaciones entre dos o más clases de infantil (otra opción habitual en los centros con pocos alumnos) no superarán en ningún caso los 14 alumnos.

Insistió Román Rodríguez en que el descenso de nacimientos en Galicia es generalizado pero no se da por igual en todos los colegios, y apuntó que se están construyendo 3 nuevos centros y 18 están siendo ampliados. La caída demográfica es una losa y este año son 4.255 estudiantes menos los que acudirán a las aulas (siempre sin contar FP), pero «un dos nosos grandes obxectivos é manter a estrutura territorial e laboral desta consellería, fomentando la proximidade dos centros con respecto ás familias nun territorio tan disperso». Y es que «o 93% dos concellos galegos teñen un centro de infantil o primaria fronte ao 50% do conxunto de España», resaltó el conselleiro. De ahí que en San Caetano estén «moderadamente orgullosos do traballo feito nestes anos», si bien admiten que hay cosas que mejorar.

Para conseguir esas mejoras, anunció el conselleiro una ley, tres nuevos decretos y dos protocolos: la ley es la de educación digital, que quiere aplicar en este curso académico; los decretos de ordenación de la FP, el de formación del profesorado y el de propiedad intelectual de la FP; y los protocolos de actuación ante alertas meteorológicas y de actuación ante emergencias.

Reforzar el papel del profesorado, evitar el abandono escolar temprano con una FP adaptada y reducir la burocracia son algunas de las iniciativas que también anunció.