Educación presenta a los sindicatos su plan para reducir la burocracia

Representantes de los profesores (izquierda) y de la Consellería de Educación (derecha) se encontraron ayer en una reunión sobre el plan para reducir la burocracia en los centros presidida por el conselleiro, Román Rodríguez (centro)

La enorme y creciente carga burocrática es uno de los grandes problemas que sufren los centros educativos, especialmente sus equipos directivos, aunque llegan a todos los profesores y personal. Por eso, en el acuerdo de mejora que en octubre del 2023 firmaron Xunta y sindicatos había un punto dedicado a diseñar un plan que reduzca los procedimientos. Y parece que ahora, año y medio después, empieza a ver la luz.

Este jueves se encontraron en San Caetano los responsables de la consellería, encabezados por su titular, Román Rodríguez, con los sindicalistas firmantes del citado acuerdo, Comisións Obreiras, ANPE y UGT; faltaba la CIG, la entidad mayoritaria en la escuela pública, que no rubricó aquel acuerdo.

En la reunión se sentaron las bases de las futuras medidas: por una parte, se hizo una radiografía integral de los procedimientos existentes, se evaluaron las medidas a poner en marcha y se analizaron las acciones piloto que ya se han desarrollado en el curso que está terminando (oficialmente acaba el día 31 de agosto). Todo eso se plasmará en un plan pensado para reducir los tiempos, los trámites y la carga de trabajo administrativo para el profesorado.

Para Román Rodríguez, liberar a los docentes de papeleo es «un ámbito prioritario de traballo» que recibirá un «impulso importante a partir de setembro» basándose en tres ejes: simplificación de los procesos, impulso de la digitalización y desarrollo de un marco normativo común.

Los sindicatos, por su parte, valoran lo realizado pero destacan la tardanza: «Esta presentación leva un ano de retraso», explicaba Xulio Díaz, presidente de ANPE. Los sindicatos preparan para esta tarde una nota conjunta en la que se mostraban satisfechos de que la consellería tenga «un documento estruturado», que consideran «un punto de partida valioso», aunque solo sea eso, el lugar desde el que se empieza a trabajar. Para eso, explicaba Díaz, están los sindicatos, para garantizar que las medidas que se incluyan en el proyecto sí se traduzcan en reducción de la burocracia. Por el momento queda estudiar en detalle el borrador presentado por la Xunta y mejorarlo con las propuestas sindicales.

Está previsto que en una semana los técnicos se vuelvan a reunión.

La defensa del profesorado, más que con palabras

Por otra parte, Xulio Díaz criticó duramente las declaraciones del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ayer, en el Parlamento, anunciando la creación de una oficina de atención al docente. Díaz recuerda que ANPE lleva años con esa figura y considera que «defender o profesorado non pode quedar nun lema baleiro ou nunha declaración de intencións. Defender o profesorado significa cumprir os acordos asinados, confiar na súa profesionalidade e actuar con coherencia cando se cuestiona o seu traballo sen fundamento». Entiende el sindicalista que la Administración «desautoriza o profesorado, se dubida do seu criterio pedagóxico ou se prioriza o contento de familias díscolas por riba da autoridade docente». Frente a esto, «as oficinas de defensa do profesorado non poden ser só un paraugas institucional que quede ben na foto».