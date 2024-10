Cinco centros educativos de la Xunta no pudieron dar clase este jueves tras el paso de Kirk

La borrasca Kirk se lleva el tejado del CPI Pontecesures. Martina Miser

La borrasca Kirk —huracán antes de su llegada a Galicia— ya ha pasado, pero Galicia todavía acusa algunos de sus efectos. Los ríos aún crecidos son uno de ellos, manteniéndose bajo especial vigilancia los cursos del Dubra, Mandeo, Mendo y Anllóns en la provincia de A Coruña, el Tea y el Lérez en la de Pontevedra, y el Ladra y el Ouro en la de Lugo.

Otro de las consecuencias del paso de Kirk es que varios centros educativos no han podido abrir sus puertas este jueves por la mañana. La Consellería de Educación confirma al menos cinco casos. Uno de ellos es el CPI de Pontecesures, que el miércoles sufrió los embates del viento y la lluvia. Perdió parte de su tejado y el agua se coló en las aulas de secundaria. En ese estado, las clases se suspendieron y aún no está claro cuándo se podrán retomar, ya que los trabajos de reparación no son sencillos.

Interior del colegio de Pontecesures este miércoles, tras el paso de la borrasca Martina Miser

Tampoco está claro cuando volverá a las aulas el alumnado del IES As Bizocas, de O Grove, al que el viento arrancó varias de las planchas de su cubierta, lo que llevó a anular las clases el miércoles. Tampoco aquí está fijada aún la fecha de vuelta a la normalidad, pendiente de esa reparación.

Planchas del tejado del IES As Bizocas en el patio Martina Miser

El Conservatorio de Música de Santiago, sin embargo, podría retomar la actividad esta misma tarde o mañana. Varios operarios han estado trabajando este jueves para retirar los elementos del tejado que ayer volaron a causa de las fuertes ráfagas provocadas por la borrasca.

Trabajos de retirada de los restos que se desprendieron de la cubierta del Conservatorio de Santiago PACO RODRÍGUEZ

A lo largo de este jueves también podrían quedar retirados buena parte de los cascotes del polideportivo del IES Porto do Son. Aunque el edificio de aulas no resultó afectado, la presencia de tantos restos aconsejó mantener anuladas las clases, que podrían retomarse el viernes si los trabajos de limpieza van bien.

Cascotes en el IES Porto do Son CARMELA QUEIJEIRO

El quinto centro que no abrió sus puertas fue la EI San Lourenzo de Moraña, que atiende a niñas y niños de tres a seis años. El motivo: junto a su fachada hay un árbol en peligro de caer, lo que unido a la corta edad del alumnado aconsejó cancelar las clases este jueves. Podrían retomarse mañana si logra cortarse el árbol.