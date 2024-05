Anpas Galegas ve el estudio de la Xunta sobre E-Dixgal «limitado» por centrarse solo en las calificaciones

Aula del CEIP Sagrado Corazón de As Gándaras, que abandona el proyecto E-Dixgal. ALBERTO LÓPEZ

La federación Anpas Galegas ha considerado de «limitado interese» el estudio presentado por la Consellería de Educación sobre el rendimiento del alumnado con y sin E-Dixgal (el sistema de libro electrónico que la Xunta ofrece a los centros educativos). Lo ven incompleto, al centrarse únicamente en las calificaciones obtenidas por estudiantado que estudió con este sistema y otro que estudió sin él.

«O que nos presentan simplemente é un estudo comparativo do rendemento escolar medido en termos de cualificacións nun curso escolar concreto, o que aínda é peor se pensamos que os procedementos e niveis de esixencia na avaliación empregados no marco de cada centro poden ser distintos, o que dificulta a comparación», señalan.

Critican, por ejemplo, que el análisis divulgado por la Xunta se limite a comparar notas, y no indique, por ejemplo, si el alumnado que utilizó el libro electrónico mejoró en su competencia digital. Y muestran su extrañeza por que la conclusión sea que las diferencias entre los centros que utilizan ese sistema son «irrelevantes». «Entón, para que facemos funcionar ese ''programa estrela'' da consellaría, para chegar ao mesmo lugar logo dun investimento económico de gran calado, e dun esforzo enorme do alumnado e das familias?», se preguntan.

Anpas Galegas reclama que el análisis sobre la implantación de E-Dixgal incluya otros elementos, más allá del puro rendimiento escolar medido a través de las notas, como por ejemplo los usos que se le dan, el papel de este sistema en la inclusión educativa o la atención a la diversidad, el desarrollo del trabajo cooperativo o interdisciplinar e incluso la satisfacción de los distintos sectores de la comunidad educativa.

Por todo ello, consideran que tras la presentación del estudio continúan «sen saber nada» de ese programa. «Non abonda coa garantía de que non prexudica, nin beneficia non o esquezamos, ao boletín de notas do estudantado galego. É necesario que avalíe coa extensión e profundidade que merece calquera cambio no ensino público».

Aunque la federación reconoce necesaria e imparable la modernización de la enseñanza, concluyen que tras las explicaciones de Educación mantienen la misma duda que tenían: «Se E-Dixgal está respondendo a ese obxectivo, e se realmente é unha ferramenta útil para o desenvolvemento integral e completo da nosa xuventude».