Escolares en loita (tecnolóxica) contra as velutinas

Liga Maker Drone: equipo do IES Carlos Casares, de Vigo, gañador da cita MARCOS MÍGUEZ Liga Maker Drone: foto de familia dos gañadores itg Liga Maker Drone: o equipo do CPR Santiago Apóstolo de Ponteareas tivo problemas dende o inicio da competición MARCOS MÍGUEZ Liga Maker Drone: Os niños de velutina estaban situados en «árbores» moi chamativas MARCOS MÍGUEZ Liga Maker Dron: os estudantes tiveron que deseñar un dron que lanzase bolas a un niño de velutinas MARCOS MÍGUEZ Liga Maker Drone: a metade dos participantes eran rapazas MARCOS MÍGUEZ Liga Maker Drone: Ademais da competición, os estudantes tiñan que presentar o seu traballo ao xurado MARCOS MÍGUEZ Liga Maker Drone: a concentración dos pilotos era fundamental MARCOS MÍGUEZ Liga Maker Drone: os alumnos do IES Blanco Amor, desperados tras un accidente do seu dispositivo MARCOS MÍGUEZ Liga Maker Drone: comprobación de última hora antes de competir MARCOS MÍGUEZ Liga Maker Drone: os profesores só poden apoiar, a responsabilidade é toda dos rapaces MARCOS MÍGUEZ Liga Maker Drone: moita emoción nos minutos da competición MARCOS MÍGUEZ

Sete meses de traballo en menos de cinco minutos de exhibición. Os 170 rapaces de 2.º de ESO que participaron este venres na terceira edición da Liga Maker Drone da Fundación Barrié e do Centro Tecnolóxico ITG afrontaron con ánimo e algunha que outra desilusión a final dun programa no que invertiron practicamente todo o curso: a ideación e deseño dun dron que tiña que enviar pelotas con supuesto insecticida a un lugar concreto que simulaba ser un nido de velutina. Na final deste venres na Coruña tiñan que presentar ante o xurado —formado por cuatro enxeñeiros, dúas enxeñeiras e un bombeiro— o seu dron, explicando as súas características e materiais en menos de dous minutos, e despois enfrontarse a outros equipos na competición en si por outros dos minutos de tempo.

O reto era sinxelo en apariencia: nuns "árbores" xigantes, uns niños de velutina cunha abertura no medio esperaban a ser abordados. Os rapaces, colocados a certa distancia, manexaban un dron que tiña que poñerse fronte a cada un dos niños (empezando polo máis baixo) e colar neles unha pelota. Aínda que todos ensaiaron o lanzamento, o certo es que colar unha pelota foi tarefa moi complicada, e mesmo facer que o dron volase sen caer, golpearse contra a árbore ou chocar contra a rede do teito. Gañaba o equipo que máis niños anulase non menor tempo.

Ao final, dos 17 equipos gañou o do IES Carlos Casares, de Vigo, e houbo premios para catro centros máis: tres colexios da Coruña, o Peñarredonda (mellor deseño), o Compañía de María (a solución máis disruptiva) e o Obradoiro (mellor presentación); e un de Vigo, o colexio Las Acacias (destreza de voo). A solución do Carlos Casares foi crear un dron cun sistema de canalones que o equilibran polo baixo e van disparando as cápsulas de insecticida.

Carmen Arias, directora da Fundación Barrié, explicou que o dos drons non é máis que unha adaptación da filosofía educativa da fundación adaptada aos tempos, como xa fixera no seu momento o seu pai, José María Arias, para acompasar o traballo da Barrié ás esixencias da sociedade: «La educación ha sido la piedra angular de la Fundación Barrié desde sus inicios, hace más de medio siglo, y la Liga Maker Drone es la muestra de nuestra capacidad para desarrollar proyectos adaptados a los nuevos tiempos y al progreso tecnológico, manteniendo nuestro compromiso con el desarrollo de Galicia. La final de la Liga Maker Drone supone la culminación de siete meses de trabajo para los estudiantes, en los que han podido comprobar el tipo de retos a los que se enfrentan los ingenieros e ingenieras en su trabajo del día a día». A referencia ás enxeñeiras non é casualidade, xa que o 50% dos compoñentes dos equipos son rapazas, moitas das cales se acercan por primeira vez deste xeito á tecnoloxía.

Carlos Calvo, director xeral de ITG dixo que a súa aposta pola Liga Maker Drone ten moito que ver con o seu propio futuro: «Como centro tecnológico líder en el ámbito drone, estamos muy orgullosos de esta iniciativa que supone el germen de una verdadera cantera de talento tecnológico en Galicia, lo que sin duda permitirá afianzar la buena posición de nuestra comunidad en este ámbito frente a los retos que encararemos en las próximas décadas».