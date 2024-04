El vale para material escolar de la Xunta volverá a tener dos categorías de 60 y 75 euros

Libros de texto SANDRA ALONSO

El Consello de la Xunta ha dado este lunes el visto y place a un presupuesto de 17 millones de euros para las ayudas de apoyo a las familias de cara a afrontar los gastos escolares, como el material y los libros de texto.

En el caso de los vales de material escolar, se mantienen las dos categorías que están operando en el curso actual. Los hogares con renta per cápita igual o inferior a 6.000 euros recibirán 75 euros, mientras que las familias que superen ese umbral de renta, pero no rebasen los 10.000 euros por cabeza, podrán optar a un bono de 60 euros por alumno.

En el caso del alumnado de educación especial, con discapacidad igual o superior al 65 %, o que esté en situación de guarda o tutela por la Xunta, será beneficiario del vale de 75 euros, con independencia de la renta.

El presupuesto total será de 9 millones de euros.

Sin cambios en las ayudas para libros de texto

El funcionamiento de las ayudas para libros tampoco tendrá cambios. En el caso de los textos no reutilizables, los de 1.º y 2.º de Primaria, habrá subvenciones de 240 euros para las familias con renta per cápita igual o inferior a 6.000 euros, y de 160 euros para las de más de 6.000, pero que no superen los 10.000. Además, el estudiantado de Educación especial o con discapacidad de al menos el 65 % seguirá recibiendo una aportación de 300 euros no dependiente de la renta para los dos primeros cursos de primaria.

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, por su dificultad para utilizar libros del fondo solidario, podrá acceder a ayudas en todos los cursos. En primaria, serán de 240 euros por hijo en el primer tramo y de 160 euros en el segundo. En ESO, los importes serán de 270 o 180 euros.

El resto de los niños y niñas que cursen 3.º o 4.º de Primaria tendrán acceso al Fondo solidario de libros, cedidos en préstamo y reutilizados de un año académico a otro. Tendrá preferencia el alumnado en situación de guarda o tutela por la Xunta o con discapacidad de al menos el 65 %, y a partir de ahí accederán a los materiales según su renta per cápita, en orden de menor a mayor. En caso de tener menos de 6.000 euros per cápita, tendrán garantizado el acceso a seis libros. Y entre 6.000 y 10.000, a cuatro.

A las ayudas para comprar libros se dedicarán 6 millones de euros. Y a la adquisición de libros para el fondo solidario otros 1,2 millones. Estas partidas, junto con la de los vales de material, suman unos 17 millones. El año pasado fueron casi 26 millones. La Xunta explica que la inversión este año es menor porque no es necesario renovar tantos textos del fondo de préstamo, mientras que en el curso actual hubo que cambiar muchos materiales por la aplicación de la nueva ley educativa, la Lomloe.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que colegios e institutos tendrán a su disposición más de 400.000 libros en el fondo solidario, que las familias podrán utilizar de manera gratuita. También informó de que este curso 128.000 alumnos accedieron a los vales de materia y más de 96.500 tuvieron ayudas para libros, lo que sumado al estudiantado de 5.º y 6.º que utiliza E-Dixgal (el libro electrónico de la Xunta, también sin coste), eleva al 70 % el estudiantado con apoyo económico autonómico en estas cuestiones.