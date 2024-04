El 97% del alumnado de tres años entró en el colegio indicado en primer lugar

Imagen de archivo de una niña y sus padres en su primer día de clase, en A Coruña César Quian

La nueva ratio de 20 niños máximo por aula, que entró en vigor para los alumnos que empiezan el colegio este septiembre, ha alterado poco el reparto de estudiantes en Galicia, aunque hay una excepción, la de A Coruña. En general, el 97% de los alumnos irá al centro escolar que su familia eligió en primer lugar, pero en el caso de la urbe coruñesa esto solo afecta al 92% de los estudiantes.

Los datos, provisionales, los ha facilitado este jueves la Consellería de Educación, que cifra en 14.379 las solicitudes recibidas para empezar el colegio en cuarto de infantil (tres años).

La nueva ratio escolar: los colegios de éxito ceden matrículas a los que tienen menos alumnos Sara Carreira

El sistema tiene plazas de sobra para atender a los niños: han sobrado nada menos que 6.758 en toda la comunidad. Pero lógicamente esta cifra no sirve, porque las familias buscan centros cerca de su casa, y la casuística es casi infinita.

De los más de 14.000 solicitantes, solo 430 quedaron fuera, y 112 son de la ciudad de A Coruña. En el otro extremo, Pontevedra, Ferrol y Santiago son las ciudades más ajustadas en cuanto a reparto de plazas e intereses de las familias: menos del 2% tuvo que buscar acomodo en otro centro que no tenía como prioritario. Le siguen en cuanto a ciudades, Vigo y Ourense, con el 97% de ajuste, y Lugo se aleja un poco y queda con un 95,6%. Eso son las urbes, donde hay más oferta pero también centros que tienen mucho tirón. En Vilagarcía también ha habido que baremar.

Concello: Solicitudes-Admitidos en primera opción (porcentaje) A Coruña: 1.456-1.344 (92,3%) Ferrol: 319-314 (98,4%) Santiago de Compostela: 624-612 (98,1%) Lugo: 570-545 (95,6%) Ourense: 622-606 (97,4%) Pontevedra: 519-511 (98,5%) Vigo: 1.620-1.579 (97,5%) Total: 5.730-5.511 (96,2%)

En el conjunto de la comunidad autónoma, los porcentajes son mucho más favorables: el 97,9 de la provincia de Pontevedra se quedó en su primera opción, el 97,6 de la de Lugo, el 96,5 de la de Ourense y, nuevamente cierra la de A Coruña con un 96,2%. ¿La media? Ese 97% del que presume la Xunta. «No cómputo xeral a suba da taxa de alumnos non admitidos no centro de primeira opción é de só 2,2 puntos porcentuais respecto do curso actual», dice la consellería.

Los 430 alumnos que quedaron fuera y no entren tampoco en su segunda opción, pasarán al sistema y la comisión de escolarización de la zona, decidirá. Si en el concello hay un solo colegio, los alumnos estarán escolarizados en él aunque suponga superar la ratio, e incluso se podrán desdoblar las aulas. Las comisiones de escolarización de cada zona están formadas por un inspector, un director de centro, un representante de los colegios concertados, un representante del concello, dos del AMPA, dos profesores y un funcionario.