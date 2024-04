El TSXG avala la adjudicación del transporte escolar en Galicia

Imagen de archivo de un autobús de transporte escolar MONICA IRAGO

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha publicado un fallo en el que avala la adjudicación del transporte escolar de Galicia. Según una nota facilitada por la Consellería de Educación, el tribunal «subliña que a Xunta actuou “conforme a dereito” e descarta que un único adxudicatario superara o máximo de adxudicacións previstas nos pregos de contratación». La decisión de la sala rectifica sentencias anteriores.

Según el pliego de condiciones del transporte escolar, una sola empresa no podría recibir la adjudicación de más de ocho lotes. En el caso del transporte escolar, la Xunta licitó 57 lotes para las rutas de 424 centros escolares gallegos. Nueve compañías presentaron recurso contra las adjudicaciones al Grupo Monbús porque decían que pasaba de esos ocho lotes máximos. Sin embargo, la sentencia actual indica que solo se pueden considerar seis de los once lotes que recibió el Grupo Monbús porque en los otros cinco la suya fue la única oferta presentada. Es decir, sí se llevó seis lotes (los numerados 11, 32, 45, 57, 50 y 51), pero no se pueden añadir los numerados como 6, 13, 14, 24 y 2 porque esos casos, y al no haber competencia, no se deben considerar de la misma manera.

«Os datos aquí expostos —dice el fallo— evidencian que o número de lotes nos que as UTES onde o Grupo Monbús é maioritario son unicamente seis, entre elas o lote 50, obxecto de impugnación neste procedemento».

Al transportes se presentaron las empresas en uniones temporales, las conocidas UTE, y en los lotes afectados, el peso de Monbús superaba el 50 %.