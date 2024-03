El domingo 7 de abril La Voz regala la «Guía de estudios superiores»

Manuel Vila Domínguez, orientador del colegio Manuel Peleteiro, de Santiago, con la Guia de Estudios Superiores en el año 2022 XOAN A. SOLER

Los alumnos de tercero y cuarto ESO que tienen que elegir las asignaturas optativas para el próximo año; los estudiantes de bachillerato que deben decidir qué hacer en los próximos meses; los de FP que quieran dar el salto a la universidad; y los de la universidad que deseen explorar las opciones que les da la FP. Y también, claro, quienes se planteen cambiar el rumbo de su formación. Todos ellos, y sus familias, tienen una cita el próximo domingo día 7 de abril con La Voz de Galicia, porque con la compra el periódico se llevarán la Guía de estudios Superiores de Galicia, totalmente gratuita.

Patrocinada por la Universidade da Coruña (UDC), esta revista tiene como objetivo tener una visión de conjunto de las enseñanzas posobligatorias gallegas, y se presenta como un primer paso para investigar qué se puede cursar tras el bachillerato. En la guía se anima a los lectores a, una vez acotado su campo de interés, se sigan informando a través de las web de los centros educativos que les afecten, donde hay mucha información complementaria.

Pero para saber qué interesa hay que saber qué se oferta. Y esa es la función de la revista, que lleva desde marzo del 2018 siendo una cita puntual con los lectores. Cada año se incluyen las novedades más importantes aunque el formato se mantiene. Los estudios se dividen en tres grandes áreas de conocimiento (ciencias, ciencias sociales y artes-humanidades) y a lo largo de las páginas se agrupan con cierta relación temática, aunque es casi imposible acotar las opciones que un título tiene para los alumnos; un índice onomástico permite al lector encontrar el estudio que desee al margen de su ubicación.

Cada título tiene una ficha muy sencilla con su nombre oficial (en gallego los de la escuela y universidad públicas) los centros donde se imparte y la nota de corte si la tuvo. Además, se informa de las salidas profesionales que puede tomar el alumno y en muchos casos, de las asignaturas con que se va a encontrar. Este año 15 entrevistas completan la información con una visión más personal de los estudios.

Consejos para las familias

¿Qué pasos tiene que dar un adolescente para decidir qué estudios emprender tras el bachillerato? ¿En qué momento su familia debe abordar el futuro académico y profesional del joven? La Guía de estudios superiores de Galicia, que tiene sobre todo la vocación de ser útil, incluye este año una serie de consejos para estudiantes y sus familias para diseñar su camino profesional.

Para ello, expertos en la materia, desde coach educativos hasta orientadores de centros, dan su opinión de en qué debe fijarse un estudiante antes de tomar una decisión, o cómo sus padres o abuelos pueden echarle una mano en este proceso. Para complementar la información, se incluyen gráficos muy sencillos para que se tengan en cuenta por ejemplos los gastos que suponen los estudios o el alojamiento, con las diferentes modalidades. Los precios son los del año en curso y siempre deben considerarse aproximados, ya que pueden tener algunas variaciones puntuales; en cualquier caso, sirven para hacerse una idea del desembolso que ocasionarán los citados estudios. También se incluye un resumen de las principales becas disponibles y los umbrales de renta que limitan las ayudas.

Finalmente, se resuelven algunas dudas frecuentes sobre la selectividad, el acceso a los diferentes estudios o las distintas modalidades de la FP. Una visión global de cómo se afronta un paso tan decisivo como la elección de los estudios.

La FP de adultos y los ciclos duales se incluyen también en esta edición

La apuesta decidida de la Xunta de Galicia de ampliar la FP en la modalidad de adultos presencial y dual ha hecho aumentar las fichas de cada titulación. Así, este año se incluye ambas ofertas, que tienen alguna singularidad con respecto a la ordinaria, la que hasta ahora se detallaba en la guía.

La FP presencial de adultos tiene clases siempre de tarde y como cuenta con menos horas lectivas que la ordinaria (que a veces es de tarde si en el centro en cuestión no hay suficiente espacio disponible) a veces es complicado terminarla en dos años. Por lo demás, es presencial como la de la mañana.

La FP dual, por su parte, es mayoritariamente de mañana y siempre presencial y con una gran parte del horario lectivo en el centro de trabajo; en los institutos no muy grandes o en los ciclos no consolidados es más cambiante. En la guía se incluye la oferta del curso actual, que no necesariamente se tiene que repetir el próximo. Hasta el mes de junio no se conocerá la oferta de la Xunta para el curso 2024/25.

Así pues, los alumnos y sus familias que les interese alguno de los ciclos de FP superior deben estar pendientes en junio a la oferta de la Xunta, que al cierre de esta guía no había confirmado cómo se aplicará la nueva ley de FP, que obliga a multiplicar las horas de prácticas laborales.