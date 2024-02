La ministra de Educación recuerda en el Congreso que una selectividad única «no es legal»

La ministra de Educación, Pilar Alegría, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso Eduardo Parra | EUROPAPRESS

«El PP lleva reclamando la EBAU [selectividad] única desde que reinaba Carolo pero llegaron al Gobierno de España, gobiernan con mayoría absoluta y no la aprueba, ¿saben por qué? porque la Constitución, el ordenamiento jurídico y las competencias de las comunidades autónomas no se lo permiten». Así se expresaba la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados. La respuesta de los populares no se hizo esperar.

La diputada Esther Muñoz explicó que «lo ilegal no es una EBAU común, ilegal es incumplir las sentencias que garantizan la enseñanza en castellano en Cataluña. Ilegal es robar dinero público para subvertir el orden constitucional. Eso es ilegal».

En su intervención, Alegría defendió que Feijoo «no quiere ejercer una oposición responsable. Lo estamos viendo ocurrencia tras ocurrencia. Dejen de marearnos con ocurrencias que no nos llevan a ningún lado», añadió. Y completó tachando de «golpe de originalidad» la idea de una selectividad común pero solo en las comunidades autónomas del Partido Popular. «Bravo, aquí están los adalides de la igualdad», remarcado.

Por su parte, la diputada popular ha incidido en que el refuerzo en comprensión lectora «no tiene que llegar solo a los colegios», sino también al Ministerio de Educación, y ha recordado que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, llegó a la conclusión de que una selectividad común para todos los jóvenes españoles «es fascismo». Y concluyó: «Premio, ministra, la EBAU común es facha. En su sectarismo han llegado a la conclusión de que una selectividad común para todos los jóvenes españoles es fascismo. Si no fuesen ustedes un Gobierno tan peligroso resultarían hasta cómico», criticó Muñoz.