Sánchez anuncia un plan de 500 millones de euros para mejorar la competencia matemática y lectora

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en su discurso en la convención política que el PSOE celebró en A Coruña que el Ejecutivo está preparando un plan de refuerzo para mejorar la competencia matemática y lectora de los estudiantes españoles. Según explicó, el programa, que se analizará esta misma semana en el Consejo Escolar del Estado, tiene un presupuesto de 500 millones de euros y afectará a 4,7 millones de estudiantes. Está pensado para los alumnos a partir de 3.º de primaria hasta segundo de bachillerato.

Pedro Sánchez explicó que estaba perfilando el plan con la ministra de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría, y que durante esta semana —fuentes del ministerio apuntaron que hacia el final de la misma— habrá una reunión con el Consejo Escolar del Estado para ultimar los detalles.

Alumnos de la Lomce

El presidente del Gobierno relacionó el plan con los últimos resultados del Informe PISA: «Es relevante que seamos conscientes a la luz de los informes de la OCDE que, pese a los esfuerzos de los alumnos y profesores, hay asignaturas difíciles de roer, como Matemáticas y comprensión lectora». El PP aprovechó la cita para señalar que Sánchez «ha admitido las carencias de su modelo educativo», pero lo cierto es que nada más lejos de la realidad: los estudiantes que realizaron el examen PISA en mayo del 2022 no estudiaron con la Lomloe (la ley socialista), sino con la Lomce, la ley del ministro popular José Ignacio Wert, y lo hicieron desde más o menos los 8 años.

Los primeros datos del plan es que tiene tres patas: desdobles de aulas para que haya menos estudiantes por clase en Matemáticas; profesores de apoyo dentro del propio colegio pero fuera del horario lectivo para los alumnos que lo necesiten; y formación del profesorado.

Desdobles en el aula

Es una de las prácticas mejores en materias muy complicadas. Supone partir el aula en dos para que los grupos sean más pequeños. Es una manera de atender de forma personalizada al alumnado.

Actualmente, hay muchos centros educativos gallegos que hacen estos desdobles en asignaturas complicadas, pero suelen ser por proyectos propios del centro.

También hay un programa estatal, llamado PROA+, que va un poco en esa línea, ya que supone dotar a las aulas con muchos alumnos repetidores o vulnerables de un segundo profesor. Una clase con dos maestros (como alternativa al desdoble) es un método muy alabado. En el caso del PROA+ solo se da en una serie limitada de cursos.

Refuerzo fuera del horario lectivo

En este caso se trata de que profesores del propio colegio o instituto den clase por las tardes a los estudiantes que van rezagados o los que pertenecen a grupos vulnerables. Estas clases se pagarían aparte del sueldo.

La idea es reproducir el antiguo programa PROA, la versión anterior al PROA+. Este proyecto tuvo un desarrollo irregular. Por una parte, en muchos centros funcionó de maravilla: el profesor sabía perfectamente cuáles eran los puntos débiles de los alumnos, estos —cuyas familias muchas veces no podían pagar clase de refuerzo— recibían la formación complementaria y además se quedaban en el colegio en vez de estar solos en casa por las tardes. Pero en otras ocasiones las cosas no resultaron tan bien: los docentes no querían participar en el proyecto o, aunque lo hacían, la forma de acercarse a los alumnos no les permitía a estos avanzar, ya que seguían el mismo modelo que en el aula ordinaria y no acababan de conectar con los estudiantes.

Plan de formación del profesorado

Es uno de los asuntos más ambiciosos y de largo recorrido que tiene la propuesta del Ministerio de Educación. A falta de mayor concreción sobre el proyecto, hay un asunto pendiente en la escuela española, y es la mala relación de muchos maestros de primaria con las Matemáticas.

En el año 2012 se publicó TEDS-M (Estudio de formación y desarrollo docente en matemáticas, por sus siglas en inglés) de una de las asociaciones académicas más importantes del mundo, la IEA (Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo, en inglés), y en el que participaron más de mil estudiantes españoles de Magisterio. Ese informe dejaba mal parada a España en el contexto europeo y ofrecía datos mediocres en los cuatro parámetros que se medía: entorno socioeconómico del profesor (el 40% estaba por debajo de la media española); sus notas durante la secundaria (estaban en la media, no en la parte alta); tampoco destacaban en su opinión sobre las matemáticas (son procedimientos creativos o conjunto de reglas fijas) o su motivación para dar clase de esta asignatura.