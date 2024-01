Segunda oportunidad para la Ley de las Enseñanzas Artísticas

Imagen de archivo de una clase en la escuela Pablo Picasso (A Coruña). La nueva Ley de Enseñanzas Artísticas prevé un nuevo ámbito, el audiovisual ANGEL MANSO

A la segunda va la vencida. O eso esperan en el Ministerio de Educación, FP y Deportes con la Ley de Enseñanzas Artísticas, una normativa que ha sido aprobada este martes por el Consejo de Ministros, y que ya había pasado el trámite en febrero del año pasado; la convocatoria de elecciones no permitió la tramitación final del texto (aprobado en el Congreso en segunda lectura el 11 de abril). Por eso vuelve ahora al Consejo de Ministros esta norma que busca modernizar la formación académica de los artistas, sobre lo que los decanos de Bellas Artes no están muy de acuerdo. Del contenido de la ley, destaca sobre todo la equiparación entre titulados superiores de enseñanzas artísticas con los universitarios (y con la FP en el caso de las enseñanzas profesionales), precisamente lo que no apoyan desde las facultades.

La equiparación con la universidad supone que las becas serán iguales, los alumnos podrán cursar másteres y doctorados al terminar sus estudios de grado y dedicarse a la investigación. Además, crea cuatro cuerpos docentes (de profesores y de catedráticos de enseñanzas superiores; y de profesores y de catedráticos de enseñanzas profesionales), a la vez que mantiene el de maestros de taller de enseñanzas artísticas. La idea es ordenar el catálogo de profesorado y facilitar su carrera profesional. La integración en cada cuerpo será voluntaria y habrá un período para hacerlo. La equiparación con la FP, por su parte, permite acceder a las acreditaciones profesionales, tan importantes para la formación continua de los trabajadores.

La ley tiene muchas más cosas, obviamente. Supone darle una vuelta a las profesiones artísticas tras treinta años con la misma normativa. Así, crea unas nuevas enseñanzas, las audiovisuales, que tienen FP y en menor medida grados universitarios, pero no enseñanzas artísticas como tales (más allá de la fotografía). Y da seguridad jurídica a los titulados: la ministra, Pilar Alegría, contaba recientemente que un estudiante que hacía un grado superior de Música en España y quería trabajar en una filarmónica de un país europeo «tenía no solamente que acreditar el título español, sino además también tenía que aportar un documento expedido por la Administración autonómica correspondiente», algo que «ya no será necesario» cuando entre en vigor la norma.

Otra de las novedades de la nueva ley es que se establezcan fórmulas de carácter dual. Así, un joven que esté estudiando Conservación y Restauración de Bienes Inmuebles puede establecerse un convenio con un gobierno autonómico o con el propio Ministerio de Cultura para que puedan hacer las prácticas, por ejemplo, en el Museo del Prado o en distintos museos de España. Y además, establece que los centros «tendrán más autonomía pedagógica y organizativa» y podrán asociarse entre sí para crear «campus de las artes».

Los decanos de Bellas Artes consideran que esta norma produce un «profundo agravio comparativo» por las diferentes exigencias de calidad, ingreso y acreditación del profesorado. También critican que pretende una equivalencia con funciones fundamentales de la universidad como son la investigación y la transferencia, cuando «estos centros no universitarios carecen de la estructura y órganos necesarios que permitan su adecuado desarrollo y la acrediten». En cuanto al alumnado, «la entrada exige cosas distintas en un lado que en otro y los beneficios son los mismos», dijo el presidente de la Conferencia de Decanos, José Galindo, a Europa Press. Eso sí, ellos se centran en las titulaciones de artes plásticas y diseño —de las que dicen que serán «un coladero»—, no en las de música o danza. No hay que olvidar que ya el Consejo de Universidades, compuesto por el Ministerio y los rectores, emitió un informe «desfavorable» a la norma.

El sector está compuesto por 140.000 estudiantes y 14.000 docentes.