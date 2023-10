Cuenta atrás para el acuerdo entre Educación y sindicatos

Mesa sectorial de educación la pasada semana PACO RODRÍGUEZ

Los sindicatos gallegos ultiman sus posiciones para contestar antes del mediodía de este martes 10 a la Consellería de Educación sobre su acuerdo sectorial. Es un momento crucial porque están sobre el papel mejoras en ratios y compromisos sobre horarios. No hay versiones oficiales más allá de la de la CIG que, siendo la agrupación mayoritaria (tiene 8 de los 15 puestos en la mesa) convocó para las once de la mañana una rueda de prensa en la que anunciará sus movilizaciones contra el acuerdo.

Educación propone reducir las horas lectivas de los docentes de infantil y primaria de 25 a 23 semanales Elisa Álvarez

La consellería remitió ayer lunes a los sindicatos el último borrador de acuerdo, que incorporaba una pequeña modificación con respecto a lo conocido el viernes: «Difírese a negociación dunha nova regulación do horario lectivo (...) en educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional específica, ensinanzas artísticas, de idiomas e deportivas ao momento no que se aborde unha xornada de traballo de 35 horas semanais para todo o persoal da Xunta». Esto, que parece algo lejano en el tiempo no lo tiene que ser tanto. Los sindicatos prevén pedir incluso esta misma semana que se abra la negociación de las 35 horas semanales.

Nadie quiere desvelar sus cartas, excepto CIG-Ensino. El sindicato mayoritario en la escuela pública considera inaceptable la propuesta de la Xunta, a quien acusa de «pechar en falso as negociacións: despreza e divide o profesorado e introduce medidas insuficientes para mellorar o sistema educativo». Por eso anuncian que no solo no firmarán sino que convocarán movilizaciones de los docentes para seguir presionando a la consellería.

José Fuentes, de Comisións Obreiras, segunda organización en número (4 miembros en la mesa sectorial) es más cauto: «Mañá [por este martes] reunimos o órgano de dirección para valorar se asignamos ou non». Sandra Montero, secretaria de Enseñanza de UGT, también espera a anunciar su postura a la mañana de este martes, en su caso la reunión es a las diez.

ANPE quiere ajustar unos flecos importantes para dar el sí. El sindicato profesional tiene a su favor el conocimiento profundo de lo que ocurre en el resto de las comunidades, ya que es el grupo más representativo a nivel estatal. Julio Díaz, su presidente gallego, recalca que son dos los asuntos pendientes: por una parte quiere ver un horario lectivo de 18 horas en secundaria y 21 en primaria para poder firmar, y en infantil y primaria las 23 horas ya están comprometidas; por otra, le preocupa el asunto de las tutorías. El portavoz de ANPE está satisfecho en general con la negociación, aunque insiste que la mejora del pago por tutoría no es realista: «En Galicia este complemento é lineal, o cobran todos os profesores, e nós queremos que haxa algo para que realmente é titor. Nos colexios e institutos non se atopa quen quera ser titor, porque é moita responsabilidade. Pensamos que por iso hai que mellorar a quen realmente exerce de titor, mesmo con reducción horaria ou limitación de número de alumnos titorizados». Finalmente, Díaz recalca que uno de los puntos más importantes para ellos ha sido introducir que la rebaja de ratios se debe aplicar en la escuela pública y la concertada, con lo que se evitará una posible fuga de alumnos a los centros privados.