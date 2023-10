Educación mejora su propuesta de ratios, pero sin llegar a secundaria ni tocar el horario lectivo

Los responsables de Educación durante la reunión de la mesa sectorial del pasado lunes. José Luis Canosa, segundo por la izquierda, es el subdirector xeral de recursos humanos desde hace décadas y se jubila este mismo octubre PACO RODRÍGUEZ

Si la Logse siguiese vigente, se podría decir que la negociación entre la Consellería de Educación y los sindicatos «Progresa Adecuadamente». En la segunda reunión de la mesa sectorial la Xunta ha presentado su contrapropuesta después de oír las peticiones de los profesores, y ha hecho mejoras en su acuerdo inicial; los sindicatos creen que todavía no son suficientes.

Según apuntaba CIG-Ensino, el sindicato con más representación en la mesa sectorial,«agora comenza a negociación».

Estos son los cambios que apunta Educación.

Acortar los plazos

En la propuesta de la consellería enviada a los sindicatos el pasado viernes, se decía que la ratio para infantil y primaria sería de 20 alumnos por aula, pero no de golpe. Se empezaría el próximo curso con 23 entre los alumnos de tres años (cuarto de infantil) para pasar a veinte en septiembre del 2025. Ahora, en cambio, se han saltado el plazo intermedio, y así, el septiembre que viene habría 20 alumnos por clase como máximo entre los estudiantes de tres años. A partir de ahí cada año se incluiría un curso más.

Se acorta pues un año la aplicación de la mejora, y a sexto de primaria llegará en el curso 2032/33. Para los sindicatos este recorte de tiempo es claramente insuficiente, e insisten en que las ratios de secundaria (especialmente de la ESO) tienen que entrar en el acuerdo.

Sin supresiones

Pero hay otras mejoras muy importantes que apunta Educación y que atienden las demandas sindicales. La más destacada, que no habrá supresión de unidades si la suma supera 20 alumnos en cualquier nivel.

Por ejemplo, ante un centro que tiene pocos estudiantes, la consellería está fusionando clases: en vez de 12 alumnos en 4.º A y 13 en 4.º B, se crea una clase de 25 estudiantes. El compromiso de Educación es que a partir de ahora se considerará la ratio máxima de 20 en cualquier colegio y curso de infantil y primaria a la hora de las supresiones de aula. Así, el supuesto antes indicado no se daría, y solo podrían fusionarse las aulas si tuviesen, por ejemplo, 11 y 9 alumnos. Este asunto es muy importante porque cada curso hay muchas de estas uniones en centros no urbanos, con la consiguiente pérdida de profesorado y las dificultades de atención personalizada de los menores.

Alumnos con NEE

Otro punto que añadió la Xunta es la consideración de los alumnos con importantes necesidades de apoyo educativo como dobles para la ratio. Solo se aplicaría para estudiantes con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. En el texto no se dice, pero los sindicatos quieren que este asunto entre en vigor para el próximo curso.

El ejemplo sería un aula de 24 alumnos de 3.º de primaria con un estudiante con TEA y una discapacidad reconocida del 33%. Esa clase no podría admitir a ningún niño más, porque esos 24 son realmente 25, ya que el alumno con la discapacidad cuenta como dos.

Retribuciones

Las retribuciones también se mejoran ligeramente en la segunda propuesta de la Xunta. No hay cambios en la subida de los sexenios pero sí un ligero aumento entre los docentes con responsabilidades de cargos unipersonales (dirección, jefatura de estudios, responsabilidad en centros de menos de tres unidades..). En ese caso se pasa de 15 euros lineales de subida tres años seguidos (45 en total) a 20 euros los dos primeros años y 15 el tercero, 55 euros en total a su complemento. El más bajo es de 75 euros para los responsables de centros pequeños.

Aparece además una nueva subida salarial, solicitada por los sindicatos: un 10% único en enero del 2025 para los tutores. El complemento es de unos 50 euros, así que pasarían a cobrar 55. Esta cantidad permite compensar a los profesores que no tienen sexenios y que por tanto están ajenos a la subida propuesta por la consellería.

Lo que falta

Al margen de que los sindicatos valoren la escucha activa de la Xunta (evitar las supresiones, la ratio específica para ciertos alumnos o la inclusión de tutores en la subida salarial) lo cierto es que los profesores siguen detectando una línea roja en la propuesta de la consellería: el horario lectivo. Exigen mejoras en ese punto para llegar a las 18 y 21 horas de clase en secundaria y primaria, respectivamente. No ampliar la mejora de las ratios a secundaria es también una barrera infranqueable para los sindicalistas: «Estamos dispostos a facer convocatoria de folga se non se trata o tema da redución do horario lectivo», decía tras salir de la reunión Julio Díaz, de ANPE. Hay otros puntos que se deben mejorar, dicen los docentes, como valorar en las ratios los alumnos con necesidades educativas (pero no discapacidad reconocida), un mayor incremento para los cargos de responsabilidad y por las tutorías (para quienes también se pide una reducción del horario) y por supuesto ampliar la bajada de ratios a secundaria.