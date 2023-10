Xunta y sindicatos se reunirán el miércoles de nuevo para avanzar en la rebaja de las ratios escolares

Reunión de la mesa sectorial de este lunes Paco Rodríguez

La Consellería de Educación emplaza a los representantes sindicales de la mesa sectorial (CIG, CC.OO., ANPE y UGT) a una reunión el próximo miércoles para avanzar en el acuerdo entre ambas partes sobre la rebaja de las ratios escolares (alumnos por profesor, que normalmente se considera como alumnos por aula).

En el primer encuentro de este lunes, el director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, recogió las propuestas de las organizaciones sindicales para poder analizarlas y presentar una contrapropuesta tras esta primera toma de contacto.

El sindicato CIG-Ensino no quiso participar en la ronda porque considera que la propuesta de la Xunta no merece respuesta ni en el contenido ni por la premura al presentarla. «Nós temos na rebaixa do horario lectivo unha liña vermella, e nesta primeira reunión o representante da Xunta non quixo comprometerse a engadir este asunto na súa contraproposta do mércores», explicó después de la reunión Suso Bermello, secretario nacional de CIG-Ensino. Este sindicato es el mayoritario en la mesa sectorial con 8 representantes, seguido de Comisións Obreiras con 4, ANPE con 2 y UGT con 1.

Bermello querría que los cuatro sindicatos uniesen sus voces para ser más fuertes —había prevista para este martes una reunión de los sindicatos que se ha suspendido— pero sabe que es poco probable que haya una voz unánime de los profesores. CIG se reserva su derecho a no presentar una contrapropuesta antes de escuchar qué lleva el miércoles la consellería a la reunión.

Por su parte, Jesús Álvarez Bertolo calificó el encuentro de productivo y se mostró confiado «en seguir traballando a prol dun principio de acordo que sexa satisfactorio para todas as partes e, sobre todo, para o conxunto da comunidade educativa».

Hay que recordar que si se llega a un acuerdo entre Xunta y sindicatos este entrará en vigor si no es impugnado y los tribunales dan la razón al que lo haga. En los últimos tiempo, por ejemplo, entró en vigor un acuerdo sobre salarios que solo firmaron CC.OO. y UGT.

RATIOS

El asunto central. Es una de las grandes reivindicaciones sindicales, quienes considera que la generalización de la inclusión de alumnos con necesidades educativas, la presencia de estudiantado con otro idioma materno y las peculiares consecuencias de la pandemia hacen que un profesor no pueda atender por sí solo a sus alumnos de forma personalizada. Actualmente, la ratio en Galicia es de 25 alumnos como máximo en infantil y primaria, 30 en secundaria (aquí se incluyen los repetidores, que antes no) y 33 en bachillerato. Según José Fuentes, responsable de acción sindical docente de CC.OO., «os profesores prefiren unha baixada das rateos que un aumento de soldo».

Propuesta de la Xunta. Su propuesta contempla una reducción de ratios de hasta 20 en infantil y primaria, en un proceso escalonado que llevaría casi diez años, ya que en el próximo curso el salto sería de 25 a 23 en cuarto de infantil (niños de 3 años) y al siguiente se pasaría a los 20 estudiantes máximos. A partir de ahí, cada año se iba aumentando un curso.

CC.OO. Sobre el papel, Comisións pide 15 alumnos en infantil, 20 en primaria, 25 en ESO y 28 en bachillerato, pero José Fuentes, su representante en la mesa sectorial, tiene claro que no se puede pasar de golpe a una ratio así. Por eso el sindicato estaría dispuesto a aceptar una propuesta a cuatro años siempre y cuando se incluyan estos puntos: que dejen de suprimirse plazas estructurales en los centros con problemas de alumnado; que los estudiantes con necesidades educativas especiales o repetidores cuenten en la ratio como dos o tres plazas, y que eso se contabilice desde el próximo año; y que no haya incremento en las otras unidades, es decir, que aquella que hoy sean 20 alumnos no pase a ser 24 el año que viene aunque se trate de quinto de primaria. Una línea roja que tiene Comisión en esto de las ratios es la rural: «Hai un recorte drástico nos centros que temos que parar, non se pode pasar de seis unidades a dous, como se está a facer. No ano 2009 firmamos un acordo sobre iso», apunta Fuentes; este acuerdo es que si se juntan dos aulas del mismo ciclo (primero y segundo de primaria, por ejemplo) no se puede pasar de 16 alumnos; si es de dos ciclos (cuarto y quinto) no serán más de 14; y si son dos etapas (infantil y primaria), nunca más de diez.

ANPE. El tiene una propuesta de ratios mucho más ambiciosa que la de la consellería: 15 alumnos en educación infantil, 20 en primaria, 25 en ESO y entre 26 y 27 para bachillerato y F.P. En este caso hay que destacar la inclusión de la secundaria (ESO, bachillerato y FP) en el plan. Exige también que sea para todos los centros sostenidos con fondos públicos (es decir, los concertados también para que no puedan absorber al alumnado) y que los estudiantes con necesidades educativas especial o repetidores cuenten el doble en la ratio.

HORARIO LECTIVO

Las horas de clase. Los profesores gallegos de infantil y primaria pasan cada semana 25 horas dando clase (horario lectivo), 5 horas en reuniones con padres y compañeros de departamento y 7,5 horas para corregir exámenes y deberes y realizar cursos de formación. Los de secundaria tienen un horario lectivo de 20 horas de clase, 2 de guardia y 1 de atención a las familias, a las que se les suman las 7,5 horas de preparación de clases, corrección de exámenes y formación, así como una serie de horas complementarias y no fijas en reuniones de departamento y sesiones de evaluación o coordinación. Los sindicatos defienden una reducción de tiempo porque apenas les queda a los docentes para preparar las clases y coordinarse con otros, algo fundamental en esta época que se propone un aprendizaje holístico, competencial y activo.

Propuesta de la Xunta. No aparece en el informe presentado el viernes ninguna mención a este punto.

CC.OO. Es una línea roja del sindicato, aunque aceptan que no se haga de golpe. Todos los sindicatos defienden la misma reducción: 18 horas lectivas máximas en secundaria y 21 en infantil y primaria. En el caso de CC.OO., si no se incluye ningún cambio no firmará nada.

ANPE. A la reducción anterior también se pide un horario semanal máximo de 35 horas frente a las 37,5 actuales.

retribuciones

Sexenios. Cada seis años los profesores aumentan sus retribuciones a través de la figura de los conocidos sexenios, que son oficialmente complementos de formación. Para conseguir este dinero el docente tiene que acreditar unas horas mínimas de formación. Al obtener el primero recibe 69 euros brutos al mes más; con el segundo son 157 (los 69 primeros y 88 del segundo período), con el tercero llega a los 275 (son 118 euros) y finalmente el cuarto sexenio suma 50 euros a lo anterior.

Propuesta de la Xunta. Subir un 15% el importe en tres años: un 5% en enero del 24, un 5% n enero del 25 y otro tanto en enero del 26.

CC.OO. Fuentes apunta dos mejoras en este aspecto: que los profesores nuevos cobren un sexenio cero (o que se paguen las tutorías, por ejemplo, como defiende ANPE) y que ese 15% previsto se haga en un año o, si se quiere escalar, que se llegue al 30% en tres años, con un 10% de subida cada año.

ANPE. No acepta que una retribución de salarios no incluya a los nuevos profesores, y propone un 30% de subida en un año o un 40% en dos.

.