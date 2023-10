Anpas Galegas califica de caótico el transporte en el inicio de curso

Imagen de archivo del colegio Casas Novoa, en A Sionlla (Santiago). XOAN A. SOLER

Retrasos sistemáticos de 15 minutos, niños abandonados en las paradas porque no cabe en el autocar y tiene que esperar a que vuelvan a por ellos, viajar sin acompañante, conductores que no conocen las rutas, estudiantes que viajan de pie porque no hay asientos suficientes, alumnos que llegan al centro una hora antes de que se abran las puertas... Todo lo anterior son quejas recogidas por las nueve federaciones de familias que forman Anpas Galegas y que tildan de caótico el inicio de curso en lo que a transporte se refiere.

Entiende la asociación que son responsables de esta situación «as empresas adxudicatarias en primeiro lugar, e a consellaría de educación, que todo o consinte, inmediatamente detrás».

Y esto es lo que pasa, porque también se quejan de cosas que no ocurren: «O transporte para estudantes de ensino non obrigatorio está sen resolver; en boa parte do territorio nin sequera existe, e no resto, os horarios das liñas non coinciden cos dos centros así que é como se non existirán». Entienden Anpas Galegas que eso repercute en las posibilidades de estudio de los alumnos más vulnerables o que viven en zonas rurales, que se ven limitados en sus aspiraciones a cursar una FP de grado medio, un bachillerato o la FP de grado superior.

Las quejas tienen nombres concretos, y ellos los enumeran:

El alumnado de enseñanza no obligatoria del IES As Telleiras y del Terra de Trasancos (ambos en Narón) no tiene transportes escolar ni público, solo puede acudir con sus vehículos familiares.

En As Telleiras, de hecho, el alumnado con derecho a transporte muchas veces se queda sin él porque no ofrece plazas suficientes.

En el CPI de Atios (Valdoviño) hay alumnado que espera una hora en la puerta del colegio hasta que se abre.

En el CPI O Feal y en el CRA de Narón el transporte tiene más usuarios que plazas y esto provoca faltas de puntualidad del alumnado afectado.

En el CEIP Casas Novoa de A Sionlla (Santiago) hay retrasos continuados del transporte.

Algunos conductores de los autobuses del IES Eduardo Pondal de Santiago desconocían la ruta y los alumnos tuvieron que hacer transbordo; no enviaron dos autobuses en una ocasión y los estudiantes fuero de pie o tuvieron que esperar que volviese el autocar.

En el CEP de Ventín (Ames), faltaba la cuidadora de unos de los buses y otro llega con retraso.

En el CEIP Igrexa de Calo (Teo) los retrasos son habituales porque los buses del centro son los mismos que atienden al alumnado del IES de Cacheiras.

En el CPI de Bembibre (Val do Dubra), el autobús no puede recoger a todos los alumnos y vuelve tras dejar a un primer grupo. Los segundos que se suben llegan tarde. A la vuelta los retrasos son continuos.

En el CPI de Vedra no caben los niños en los minibuses y los retrasos son frecuentes .