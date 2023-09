Educación propone a los sindicatos reducir de forma muy escalonada a 20 la ratio en infantil y primaria

Imagen de archivo de un aula del colegio de Rubiáns, en Vilagarcía MONICA IRAGO

La Consellería de Educación ha presentado a los sindicatos esta mañana de viernes un documento de acuerdo para rebajar las ratios en educación infantil y primaria. El texto va en la línea de lo que ya han hecho las otras administraciones escolares españolas, y pone el máximo de 20 alumnos por profesor como su objetivo. Hay que tener en cuenta que la ratio es por profesor, aunque habitualmente se habla de «alumnos por aula» porque se equipara profesor y aula, aunque no necesariamente tiene que ser así (de hecho en niveles altos hay voces que recomiendan otro formato de clase). Sobre el documento de Educación, se propone un ajuste que comenzaría el próximo curso y que se daría por terminado dentro de nueve años (van curso a curso).

La propuesta queda así:

3 Años: el próximo curso, 23 alumnos por aula. En el 25/26 ya sería 20 por aula.

4 años: empiezan un año después: en el 25/26 son 23 por aula (se trata de los mismos alumnos que comenzaron infantil siendo 23) y al siguiente (26/27) ya sería 20 por aula.

5 años: siguiendo la misma lógica anterior, en el curso 26/27 sería 23 alumnos de ratio y en el 27/28 ya estarían los 20.

1.º de primaria: la primera reducción a 23 sería en el curso 27/28 y al siguiente se llegaría al tope de 20.

2.º de primaria: la primera reducción a 23 sería en el curso 28/29 y al siguiente se llegaría al tope de 20.

3.º de primaria: la primera reducción a 23 sería en el curso 29/30 y al siguiente se llegaría al tope de 20.

4.º de primaria: la primera reducción a 23 sería en el curso 30/31 y al siguiente se llegaría al tope de 20.

5.º de primaria: la primera reducción a 23 sería en el curso 31/32 y al siguiente se llegaría al tope de 20.

6.º de primaria: la primera reducción a 23 sería en el curso 32/33 y al siguiente se llegaría al tope de 20.

Como se ve, cada curso tiene un período de transición de 23 alumnos antes de llegar al objetivo de 20, lo que alarga el proceso a nueve años lectivos.

Román Rodríguez, conselleiro de Educación: «Cos sindicatos todo se pode falar, pero con tranquilidade e sosego» Sara Carreira

Este documento es una primera propuesta, por lo que no se puede descartar que haya mejoras en el acuerdo final, por ejemplo en lo que al tiempo de aplicación se refiere, según lo que se vaya avanzando en la negociación entre Administración y sindicatos, la primera en más de diez años específicamente sobre las ratios. Tampoco esta propuesta niega otras futuras como la necesaria revisión de las ratios en secundaria. Ahora mismo, en ESO hay un máximo de 30 estudiantes por aula, y aunque se ha mejorado con respecto a unos años atrás —los repetidores no contaban en estos 30, y había clases con 33 y 34 alumnos— los profesores de la etapa recalcan que la cifra de alumnos por aula hace difícil la atención personalizada, y eso penaliza a los alumnos más vulnerables.

Carrera profesional

Pero no solo se habla de ratios en la propuesta de acuerdo que hace la consellería a los sindicatos en la mesa sectorial de esta mañana. La consellería hace una reflexión sobre la carrera docente y quiere fomentar el compromiso de los profesores con su trabajo. Así, se propone una subida del 15% a tres años del complemento por formación permanente (los conocidos como sexenios): es decir, el 1 de enero del 2024 este plus tendría una subida del 5%, el 1 de enero del 2025 sería de otro 5% y un año después, en enero del 2026, otro 5%. La cantidad mensual por sexenios no es nada despreciable: 69 euros el primero; 88 el segundo (más los 69 anteriores); 118 el tercero (que se suma a los 157 anteriores) ; y poco menos de 50 el cuarto; un docente con 24 años de carrera cobra así 325 euros brutos mensuales por formación (si no hace los cursos suficientes no cobra el plus); en tres años serán unos 375. Aborda de refilón la consellería en este acuerdo una cuestión básica: para seguir mejorando en el complemento de formación, los docentes tienen que acreditar un el certificado un nivel B1 en competencia digital, para lo que la consellería le ofrecerá cursos permanentemente; no se exigirá inmediatamente si no a partir del 2029.

Apoyo a los directivos de la escuela rural

Siguiendo con la apuesta por la carrera profesional, en el acuerdo se incluye una mejora de 45 euros lineales (para todos igual) en tres años para los directivos de centros, así como para los responsables de colegios con muy pocos alumnos (menos de tres aulas en infantil y primaria) que afecta especialmente a las zonas rurales, donde un mismo docente hace todas las funciones de la dirección (dirección, jefatura de estudios y secretaría). Así, el 1 de enero del 2024 cobrarían 15 euros más al mes en ese complemento (que ahora es de unos 75 euros), y en enero del 24 se sumarían otros 15 más, así como en enero del 26. Este aumento de 45 euros en tres años lo tendrán también quienes se encarguen de jefaturas de residencias, personal de los equipos de orientación específica, así como quienes ocupan las direcciones y asesorías del CAFI y CFR (centros para la formación del profesorado).

Mejora de la burocracia

La consellería se compromete, por otra parte, a elaborar un plan que simplifique las tareas burocráticas, una de las peticiones más repetidas por los sindicatos junto con las ratios y el recorte del horario lectivo. Precisamente, de este asunto no hay nada en el acuerdo, aunque no se descarta que se pueda incluir en el futuro. Poder realizar reuniones de coordinación vía telemática es otra de las medidas que se proponen, además de incrementar el dinero de las ayudas por formación (reintegro por formación).