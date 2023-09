Premio para un proyecto escolar gallego de inteligencia artificial para entender el patrimonio

Proyecto premiado en el CEIP Ponte dos Brozos, de Arteixo CEIP PONTE DOS BROZOS

Conocer el patrimonio histórico usando tecnología es algo que puede resultar común: ver un vídeo en Instagram de un museo, bajar la app de otro... pero crear ese contenido ya no es tan común. Y menos si se trata de un alumno de primaria. Por lo novedoso y complicado del proyecto y la coordinación que ha supuesto, el CEIP Ponte dos Brozos, de Arteixo, ha recibido un premio europeo a la innovación docente.

El trabajo se denomina Walking through the memory with immersive technologies (Caminando por la historia con tecnologías inmersivas) y en él participaron profesorado y alumnado Erasmus + del citado centro de primaria arteixán así como del CPI O Cruce, de Cerceda (un centro también habitual en las distinciones Erasmus) y las escuelas sociales Agrupamento de Escolas de Barcelos (Portugal), el Istituto Comprensivo Borsellino Ajello de Mazara del Valo (Italia) y el Anabilim Private School, de Estambul (Turquía).

El proyecto premiado por Europa estuvo desarrollado por alumnos de primaria del CEIP Ponte dos Brozos, en Arteixo CEIP PONTE DOS BROZOS

Utilizando tecnología inmersiva ofrecieron a alumnos y profesores experiencias en 360º en las que pudieron interactuar con personajes en 3D y les permitieron conocer lugares que de otro modo sería imposible. El alumnado creó diferentes metaversos y mundos virtuales a través de distintas plataformas para que los demás pudieran conocer de primera mano los lugares más importantes de su patrimonio. Se organizaron talleres relacionados herramientas de realidad aumentada, virtual, robótica y programación, talleres impartidos por profesorado o alumnado implicado en el proyecto.

Los docentes siguieron la metodología de aprendizaje basado en proyectos (ABP): los estudiantes investigaban, preparaban presentaciones, presentaban sus hallazgos a otros estudiantes, y escribían guiones y pruebas.

No es la primera vez que desde el CEIP Ponte dos Brozos se echa mano de la tecnología para entender el patrimonio histórico, ni muchos menos: «A relación dos nosos alumnos do século XXI co patrimonio histórico e cultural máis próximo e, ao mesmo tempo, tan afastado deles, é a principal motivación que nos impulsou a solicitar este proxecto. Un proxecto cuxo fin último era coñecer e difundir as diferentes culturas europeas para eliminar as barreiras de comunicación que aínda existen», explicaba Begoña Codesal, coordinadora TIC del centro arteixán.

Uno de los trabajos resultantes en el proyecto premiado por la Unión Europea y desarrollado en el CEIP Ponte dos Brozos CEIP PONTE DOS BROZOS

El objetivo principal del proyecto fue que el alumnado tomara conciencia de la importancia de su pasado y de la responsabilidad de cuidarlo y valorarlo a través de herramientas motivadoras y próximas a ellos como el uso de la inteligencia artificial, la robótica, la codificación, la programación y la realidad aumentada y virtual: «Queriamos que o noso alumnado descubrise outras formas de ensinar e aprender, que aprendesen a cooperar, colaborar e participar, que soubesen que o futuro está en todas partes», también al revisitar la historia propia y ajena.

Los EITA (por sus siglas en inglés: European Innovative Teaching Awards) son unos premios resaltan las prácticas docentes sobresalientes dentro del programa Erasmus+. Se otorgan cuatro premios por cada país participante en el programa Erasmus+, uno por cada una de las siguientes categorías: educación infantil, primaria, educación secundaria y FP.