Clases de para profesores en el colegio de Cerceda

Imagen de archivo de una actividad Erasmus en el CPI O Cruce, en Cerceda CEDIDA

El CPI Plurilingüe O Cruce, en Cerceda, es un centro de referencia en Galicia cuando se habla de innovación pedagógica y, sobre todo, proyectos Erasmus+. Por eso no es de extrañar que haya organizado una serie de actividades formativas pensadas para profesores sobre aprendizaje basado en la creatividad. No lo hacen por su cuenta, si no que tienen todo el apoyo del centro de formación del profesorado (CFR) de A Coruña, y echan mano además de un experto internacional. Se trata de Lukasz Kosowski, polaco radicado en la República Checa, que es precisamente experto en innovación y formación de profesorado.

Las actividades se desarrollarán entre el 2 y 6 de octubre en sus instalaciones. Acudirán responsables de la dirección de otros centros, coordinadores y participantes de programas de innovación educativa como los Espazos Maker y los Polos Creativos, así como asesores del CFR. El objetivo es profundizar en la formación a partir de la innovación educativa, la creatividad y el pensamiento crítico.