Los educadores sociales creen que deben ser ellos los coordinadores de bienestar de los centros educativos

El Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (Ceesg) considera que la opción da Consellería de Educación de hacer de los profesores coordinadores de bienestar en los centros es una «saía rápida» para cumplir con la ley que regula esta figura, pero «non achegará solucións reais ás problemáticas que atopamos nos centros educativos».

En un comunicado, el Ceesg explica que «Educación non investirá na incorporación de persoal coordinador de benestar nos centros galegos. Así se pode concluír da orde publicada no DOG o xoves 30 de agosto, que establece esta figura (creada ao abeiro da Lei de Protección á Infancia) A solución da Xunta consiste en que sexa o profesorado xa existente o que asuma estas funcións».

Por eso, les parece «preocupante que esta medida non garanta ningunha formación específica para asumir esas funcións, tendo en conta que é un posto no que a formación en intervención socioeducativa con infancia e adolescentes é fundamental para un bo desenvolvemento das súas funcións».

Frente a esta decisión, la propuesta del Ceesg, que fue trasladada a la Consellería antes de que se comenzase a tramitar la norma, es «a incorporación de profesionais da educación social, evitando a sobrecarga de funcións do profesorado, e asegurando ademais a especialización e capacitación das/os profesionais que exerzan como coordinadores de benestar e convivencia». «Precísase —añade el colegio profesional— unha estratexia clara para a prevención das situacións de acoso escolar e vulnerabilidade relacionada coa saúde mental das crianzas galegas», en el que hay que «apostar por servizos de calidade, e non por parches que reforcen a sobrecarga do profesorado, e, polo tanto, do sistema».