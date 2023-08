Profesorado sustituto gallego reclama recuperar el cobro de los meses de julio y agosto

Un aula de un instituto gallego a principios del último curso (archivo) CAPOTILLO

Cada mes de julio, un número importante de profesores no universitarios engrosa las listas del paro. Se trata de quienes han pasado el curso, o buena parte de él, cubriendo alguna baja o permiso (de paternidad, por matrimonio...) de algún docente titular. Esos contratos —salvo ciertos casos en los que esa baja se haya convertido en una vacante, por fallecimiento o jubilación— rematan, si no antes, el 30 de junio. Si la baja ha sido larga, o si el profesor ha ido sumando distintas sustituciones, es posible que haya estado trabajando la mayor parte del año académico. Antes de los recortes que la crisis económica provocó en el ámbito público, incluido el gasto educativo, en el año 2012, esos docentes, que habían acumulado más de cinco meses y medio de trabajo durante el curso, tenían derecho a cobrar los dos meses de verano, igual que el profesorado funcionario o que los interinos que cubren vacantes de año completo.

«Houbo mobilizacións importantes no 2006 que levaron a conseguilo. A nós non nos satisfixo o pactado, porque tamén reclamabamos un acordo de estabilidade do persoal que non se logrou. Pero os outros os sindicatos si firmaron un acordo de interinos que recollía que se se traballaban 165 días durante o curso, iso daba dereito a unha alta adicional en verán e cobrar os meses de xullo e agosto completos», recuerda Suso Bermello, secretario nacional de CIG-Ensino.

La medida dejó de aplicarse algunos años después. «No 2012 iso suspendeuse. Coa escusa da crise e dos recortes, a Xunta pasou a incluír nos orzamentos unha disposición para non aplicar ese punto do acordo», explica José Fuentes, de la Federación de Ensino de CC.OO. Galicia. «Ía ser unha suspensión temporal, para tres anos, e así seguimos», confirma Julio Díaz, presidente del sindicato ANPE en la comunidad.

Vigente en otras comunidades

Díaz explica que el nombramiento adicional de verano se había ido logrando en la mayoría de las comunidades autónomas, y que también en la mayoría de ellas se perdió o se hizo más restrictivo con la crisis. «Pero en moitas foise recuperando ese dereito, e en Galicia seguimos sen facelo», añade. «Hai uns oito territorios nos que se cobran os meses de verán se se traballaron cinco meses e medio durante o curso, e polo menos outras tres comunidades nas que o requisito sube a seis ou sete meses, pero cobran», abunda Sandra Montero, secretaria de Ensino de UGT Galicia.

El punto que permitiría a los sustitutos gallegos sumarse a ese grupo sigue vigente en el acuerdo de interinos, cuya actualización firmaron en marzo los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF y ANPE —la CIG, sindicato mayoritario en la mesa sectorial, no lo ratificó por entender que recortaba derechos—. «O novo acordo mantén ese apartado. A consellería quería retirar ese punto, e negámonos», explica Fuentes. Ahí se mantiene, como el primer punto del apartado decimonoveno sobre derechos retributivos del profesorado sustituto: «El profesorado sustituto que preste servicios efectivos en un curso académico durante por lo menos cinco meses y medio tendrá derecho a que se le efectúe un nombramiento por el mes de julio y por los días del mes de agosto que procedan, una vez deducidos los abonados por vacaciones no disfrutadas», dice textualmente.

Sin motivos económicos

Sin embargo, ese artículo lleva ya más de una década sin aplicarse. Año tras año, los presupuestos de la Xunta incluyen una disposición que lo inhabilita. «Non é lóxico que ano tras ano non haxa presuposto para isto», denuncia Montero. «É unha falacia. Deixou de aplicarse supostamente por razóns económicas, pero aquela crise rematou e a restrición mantense», incide Bermello. El número de afectados no es fácil de calcular, pero estiman que supera el millar de profesionales.

Los distintos sindicatos explican que llevan años reclamando que se recupere ese derecho, perdido en el año 2012. «Enviamos escritos, insistimos nas xuntanzas da mesa sectorial... E volverémolo dicir nas negociacións de inicio deste vindeiro curso», dice Díaz. «Imos ver que pasa este ano, e se non se retoma, veremos de xudicializar a cuestión, porque xa non hai razóns económicas para esta excepción», avanzan desde UGT.

Repercusión en la experiencia acumulada y una discriminación entre autonomías

Más allá del perjuicio económico que supone no cobrar los meses de verano, desde ANPE destacan que hay un perjuicio administrativo, y no precisamente menor: julio y agosto tampoco se le reconocen al profesorado sustituto como servicios prestados. «Non cumprir con esta medida, e as diferenzas que se producen entre o profesorado das distintas comunidades autónomas, non só supón unha diminución nas súas retribucións, se non tamén un grave prexuízo porque a súa experiencia acumulada nun curso é menor, con todo o que iso supón de cara aos baremos das oposicións ou cuestións relacionadas coa antigüidade», señala Julio Díaz.

Por ello, más allá de las exigencias a la Administración gallega, ANPE eleva sus peticiones a nivel nacional y reclama «acabar con esta discriminación do profesorado das distintas comunidades» y que todos los docentes que trabajen en cualquier autonomía y acrediten nombramientos durante el curso de al menos 165 días cobren y se les reconozca la experiencia de los meses de verano, desde el 1 de julio hasta el comienzo del curso siguiente.

Carga horaria y ratios

La reivindicación, aseguran, se repetirá en las negociaciones del nuevo curso, en las que según ANPE y CC.OO. habrá dos temas cruciales: la bajada de las ratios profesor/alumnos y la reducción de la carga horaria lectiva del profesorado. «Logo da minoración horaria do persoal do Sergas, Educación debe afrontar xa estas negociacións», dice Díaz.