Galicia no ampliará las plazas de estabilización en educación como manda Europa porque ya cumple la norma

La mesa sectorial gallega de la educación, formada por responsables de la consellería y de los cuatro sindicatos con más representación (CIG, CC.OO., ANPE y UXT) acordaron este martes no ampliar el proceso de estabilización de plazas, ya que según pudieron comprobar el iniciado a finales del pasado año en Galicia se ajusta plenamente a las exigencias europeas.

El pasado jueves el BOE publicó un real decreto en el que «se autoriza una tasa adicional a las Administraciones Públicas para que convoquen procesos selectivos conforme a la disposición adicional octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas para reducir la temporalidad en el empleo público, con la finalidad de garantizar en todo el territorio el derecho de acceso a los procesos de estabilización en condiciones de igualdad». Algunas administraciones autonómicas aún no han terminado el proceso de estabilización y otras tienen incluso algunos sin ejecutar. «Non é o caso do persoal docente da nosa comunidade», dicen desde el sindicato ANPE, que ratifica que en Galicia no se hicieron ofertas públicas al margen de lo establecido por la ley 20/2021. A partir de esa norma la Xunta «ofertou todas as prazas tanto no concurso de méritos (prazas que cumprían os requisitos establecidos na Disposición adicional 8ª e na Disposición adicional 6ª) como no concurso oposición de estabilización (prazas que cumpren os requisitos establecidos no artigo 2.1 da Lei)».

Del proceso extraordinario de estabilización del empleo, a la escuela gallega solo le queda por terminar el concurso-oposición que está en proceso de ejecución.

Por su parte, CIG-Ensino explica que «é coñecido o desacordo [del sindicato con la Xunta] coa cifra total de prazas convocadas no concurso de méritos pola fixación duns criterios por parte da consellaría que, se ben foron mellorados na fase de negociación, limitaron a oferta ao reducir as que se consideran estruturais», pero que exista esta discrepancia «non implica que non se partise de ter en conta especificamente o persoal que traballaba como temporal xa desde xaneiro de 2016». Es decir, CIG-Ensino acepta el total de plazas a estabilizar pero podría discutir cuáles son estructurales y cuales no, y por eso acepta la decisión de Educación de no ampliar el proceso porque la única posibilidad de reabrir la negociación «daríase por un cambio da consellaría nos criterios para determinar o carácter estrutural das prazas, algo que provocaría unha enorme inseguridade xurídica».