El instituto que comenzó un proyecto para un reportaje para La Voz y ha acabado haciendo historia

Algunas veces el periodismo cambia las cosas. Señala un problema y moviliza a la sociedad para solucionarlo. Y eso es precisamente lo que hicieron los alumnos de segundo de ESO del IES Francisco Aguiar, de Betanzos, que empezaron preparando un reportaje y se han convertido en los primeros estudiantes gallegos en calcular la huella de carbono de su instituto y, sobre todo, han diseñado un plan para cambiar las cosas involucrando incluso al Concello. Nada será igual en este centro escolar donde se ha creado un plan de choque, una comisión que vigilará su cumplimiento y proyectos con el ayuntamiento para neutralizar la huella de carbono que generan.

Todo comenzó cuando Elvira Castro y María José Pardo, profesoras de Lengua e Inglés, respectivamente, se apuntaron al concurso Periodismo en la Escuela, que organiza La Voz de Galicia a través de su programa educativo, Prensa-Escuela.

Elvira Castro es una veterana de este certamen que convierte a los alumnos de secundaria en reporteros: tienen que hacer un reportaje homologable con los que se publican en el diario. Un año analizaron el pasado emigrante de Betanzos frente a su realidad como receptores de emigración; en otra ocasión exploraron las fuentes de energía que surten al concello, con visita a una presa cercana incluida.

Y este año, las profesoras propusieron a los alumnos varios asuntos para desarrollar, y ellos eligieron el relativo a la huella de carbono: ¿Cuánto contaminamos? era lo que se preguntaban.

«Fue un proceso muy estudiado y trabajado —asegura María José Pardo— porque no sabían muy bien de qué se trataba». Hablaron con expertos, analizaron los datos y las normativas y, casi de forma natural, surgió la necesidad de saber cuál era la situación del centro. Pero no había ningún cálculo al respecto. Así que los alumnos hablaron con el Miteco, el ministerio implicado, y empezaron a recabar datos, hacer mediciones y analizar la información del propio centro. «Fue difícil calcular la huella, corregir los datos y hacer las encuestas», reconoce Sofía, reportera den este proyecto.

Los datos del estudio indican que el IES generó en el año 2021 un total de 46,47 toneladas de CO2, de las que 28,98 eran directas y 17,49 indirectas. Según los cálculos del Ministerio de Transición Ecológica, eso supone 0,0672 toneladas por alumno durante ese año. «Nos sorprendió lo mucho que contaminamos, porque pensamos que no es para tanto», reconoce Adriana, una de las autoras del trabajo.

Movilizar a todo el instituto

Cuando se iba desarrollando el reportaje, tras hablar con expertos y hasta visitar la depuradora de aguas residuales (EDAR) de Bens, en A Coruña, los estudiantes decidieron que tenían que hacer algo. Y llamaron a la puerta del director del centro, Francisco Rodríguez Coloma, que vio en la pasión de los alumnos una opción perfecta para llevar al claustro: ¿Y si el centro hace un proyecto global a partir de esto? Reducir la huella de carbono será el eje vertebrador de los trabajos competenciales y conjuntos del instituto. Si cumplen las previsiones y planes hechas ante el ministerio incluso obtendrán beneficios del ministerio.

En todo este tiempo han abordado muchos cambios: se recoge el papel en las clases implicadas para reciclarlo; los alumnos viajan juntos para evitar usar más coches familiares de los necesarios; y se han tomado medidas para gastar menos en electricidad.

Los alumnos han impulsado una comisión con la dirección del centro para planificar mejoras y hacer un seguimiento de su cumplimiento.

Pero la medida que más ha emocionado a los estudiantes es que van a plantar árboles para neutralizar su huella de carbono. Lo harán porque acudieron al ayuntamiento y la alcaldesa, María Barral, escuchó su historia y no lo dudó: les va a ceder un espacio detrás del campo da feira para plantar 45 ejemplares de Pinus pinaster, una especie que tiene un muy buen rendimiento de espacio y capacidad de absorción de CO2. Además, en la entrada del instituto se plantarán otros cinco árboles, pero no tienen sitio para más. Y esto es solo el principio. «Que la persona más importante de Betanzos, como es la alcaldesa, nos recibiese y nos diera importancia es lo que más me impresiona», reconocía Diego y Artai no podía ocultar el orgullo que le producía haber conseguido corregir la huella de carbono del centro educativo.

Un certamen para hacer ciudadanos y desarrollar el pensamiento crítico

El certamen de Periodismo en la Escuela, que organiza La Voz de Galicia, está diseñado para que alumnos de ESO, FP y bachillerato se conviertan en reporteros. Los profesores se apuntan y reciben el apoyo de periodistas sobre cómo hacer un reportaje, para a partir de ahí diseñar uno. Los propios estudiantes eligen un tema que les interese y empiecen a investigarlo. Tienen que buscar expertos y personas implicadas, y han de contar con al menos dos fuentes diferentes de información. El trabajo se publica en la web del programa educativo de La Voz (www.prensaescuela.es) y, si gana, sale en papel. Con esto se consigue que los alumnos de secundaria se interesen por la actualidad más cercana, comprendan que la realidad tiene muchos puntos de vista, y que no hay soluciones fáciles; escapan de los tuit y eslóganes para pensar por sí mismos y ser mejores ciudadanos.