Aprobado para el primer año de la nueva asignatura de proyecto competencial

Estudiantes del IES Blanco Amor de Ourense con las papeleras recicladas que diseñaron y construyeron Cedida

Con la implantación de la nueva ley educativa (la Lomloe), que este año ya se aplicó en los cursos impares, la materia de religión (voluntaria, que no cuenta para el expediente, pero que debe ofrecerse como opción en todos los niveles), se quedó oficialmente sin asignatura espejo. Galicia, sin embargo, bordeó la normativa introduciendo algo que, en la práctica, ha acabado funcionando como tal alternativa para el alumnado que no cursa religión. Una hora semanal dedicada a desarrollar un proyecto competencial, que es como muchos centros y alumnos han acabado denominando a esa materia.

Las indicaciones sobre qué debía hacerse en esa hora de clase eran bastante genéricas: desarrollar competencias transversales a través de la realización de proyectos significativos para el alumnado y de la resolución colaborativa de problemas. «Houbo un pouco de nerviosismo ao principio, por non ter claro o que debía facerse, pero amañouse enseguida. A min pareceume interesante que se deixe certa liberdade aos centros, e para sacar ideas había publicadas algunhas programación. O caso era facer traballo colaborativo e por proxectos», apunta Francisco Lires, presidente de la Federación Galega de Asociacións de Directivos de Colexios de Ensino Público. Su homóloga en la asociación de directores de institutos públicos, Isabel Ruso, concuerda en que, en general, la asignatura no ha sido conflictiva: «No hemos registrado quejas, no ha sido conflictiva. En general ha sido bueno que las indicaciones fueran bastante laxas y dejarán opciones, porque cada centro ha buscando lo que más le encajaba».

En el colegio que dirige Lires, el CEIP Felipe de Castro de Noia, optaron por trabajar las emociones, relacionándolas incluso con el arte. En el instituto de Ruso, el IES Eusebio da Guarda de A Coruña, se optó por un «guiño anglosajón» impartiendo ese proyecto competencial en inglés: «Hubo mucho interés, se votaron varias propuestas de los departamentos. Este año ya se va a aplicar a toda la ESO, y en los cuatro cursos la materia será en inglés: para primero, Cultura anglosaxona; para segundo, Laboratorio de Física e Química; para tercero, Proxecto Europeo; y para cuarto, Laboratorio de Ciencias».

«Encantados». Así se declara con la materia estrenada este curso que está a punto de acabar Carmen Boado, directora del IES Valadares de Vigo. «No centro xa estabamos traballando con metodoloxías baseadas en proxectos interdisciplinares, con varias materias traballando conxuntamente. Por exemplo, en 1.º da ESO usaron a arqueoloxía para traballar habilidades de matemáticas, lingua e sociais. En 3.º, fixeron un proxecto chamado Máster Chef, implicando as materias de Bioloxía, Física e Matemáticas», explica. La hora a mayores que supone proyecto competencial se sumó a estas iniciativas, para la elaboración de los proyectos. En este centro, el alumnado de esta asignatura es mayoritario con respecto al de religión.

Ecologismo y cambio climático

«Quisimos evitar que acabase siendo una hora de refuerzo, o para estudio o lectura. Queremos que sea un proyecto firme, flexible para acoger las temáticas que surjan, pero que tenga un proyecto detrás», indica Carlos Ferreiro, director del IES Blanco Amor de Ourense. El departamento de Filosofía asumió la tarea este curso. «Ao principio foi un reto, porque a lei só marca un esquelete, que os alumnos teñen que elaborar un proxecto no que se traballen distintas competencias e nada máis. Pero iso tamén foi unha vantaxe, porque puidemos moldear a idea, sempre coa premisa de que o alumnado aprenda de xeito autónomo, levando o peso da materia, co profesor actuando como acompañante», explica el profesor José Manuel Domínguez, que escogió trabajar la temática de la ecología. Tras unas primeras clases de introducción, cada grupo de alumnos presentó una idea de proyecto con el que solventar algún problema medioambiental. «Uns propuxeron unha horta urbana. Estudaron onde ubicala, as especies máis axeitadas, tomaron medidas... Logo puxérona en marcha e coidárona», expone.

Alumnos trabajando en la huerta, tras ser afectada por una tormenta

Y continúa: «Outros crearon unha estación meteorolóxica, para facer unha medición diaria de temperaturas e chuvia que poda servir para saber cómo nos afecta o cambio climático. E outros dous traballaron sobre a reciclaxe, creando papeleiras de distintos materiais que xa se están usando no instituto. En todos os casos tiveron que elaborar unhas conclusións e facer unha presentación ante os compañeiros. Ao final, fixeron investigación autónoma, traballaron distintos roles dentro do grupo e xogaron con coñecementos de distintas materias, pedindo consello a distintos profesores e alumnos».

Otro grupo del IES Blanco Amor, fabricando papeleras recicladas

Historia y deporte

En el IES A Xunqueira II de Pontevedra también quisieron evitar a toda costa que la materia fuese una hora de relleno. «Quixemos darlle entidade e que teña continuidade. Postuláronse varios departamentos para asumila, e finalmente adxudicouse ao de Educación Física. A idea era facer unha materia sen libros de texto, máis práctica que teórica, cun certo carácter lúdico», explica el director Juan Carlos Pérez Mestre.

José Antonio Rey fue uno de los profesores encargados del proyecto que, tanto para 1.º como para 3.º de la ESO, se basó en dos cuestiones: las carreras de orientación y la idea de conocer más la propia ciudad de Pontevedra. «En primeiro traballamos a historia da cidade a través dos lugares máis emblemáticos. Os rapaces organizáronse en grupos, e cada un propuxo unha serie de sitios. Estudámolos, descubrimos moitas cousas, e eliximos algúns para realizar un percorrido. Deseñamos unha especie de xincana, na que hai que percorrer Pontevedra e chegar a distintos puntos. En cada un hai un código QR que che leva a un documento cunha explicación e unhas preguntas. Habería que contestalas e completar a tarxeta de control. Así, calquera visitante podería coñecer a cidade dunha forma moi divertida. Ademais, temos a idea de traducir todo o material en catro idiomas, galego, castelán, inglés e portugués, con axuda dos distintos departamentos do centro. Para terceiro curso, a idea foi similar, pero traballando cos cruceiros, e coa idea de que a carreira se poda facer en bicicleta», explica Rey. El próximo curso seguirán con la misma idea, de ligar la historia y el deporte de orientación. Para los cursos que se añaden, 2.º y 4.º de ESO, prevén trabajar con los nombres del callejero y con los escudos de la ciudad.

El proyecto tuvo muy buena acogida entre el alumnado y sus familias, dice el director: «Está funcionando, estamos contentos. E respecto ao reparto con Relixión, neste centro as cifras están balanceadas, cunha demanda lixeiramente superior de proxecto competencial».

Con todo, una minoría de centros registró problemas, incluida alguna queja en inspección educativa, por estar poco claros los contenidos o la manera de evaluar de algún profesor en esta materia voluntaria.