El alumnado que está cursando ciclos de FP de adultos que se pasarán a modalidad a distancia estudiará en línea ya el curso próximo

Concentración de afectados del CIFP Ánxel Casal MIGUEL MIRAMONTES

Profesorado y alumnado de distintos centros de FP que imparten ciclos presenciales que ahora pasarán a la modalidad en línea se han concentrado esta mañana en distintas ciudades gallegas para protestar por esa decisión de la Consellería de Educación. Entienden que «empeora a calidade da formación e fai que non sexa accesible a todas as persoas», tal y como han argumentado desde el CIFP Leixa, de Ferrol, que ve suprimida la presencia en aula para su ciclo superior de Promoción de Igualdade de Xénero. Los títulos de la familia de Servizos socioculturais e á comunidade son los más afectados por el cambio.

La medida impactará en el estudiantado de los ciclos para mayores de 18 años (oferta modular) ya el próximo curso, incluso aunque hubieran iniciados sus estudios. Aunque ayer la consellería aseguró que el alumnado que ya había comenzado el ciclo en presencial podría terminarlo de la misma manera, eso solo sucederá, han matizado, en los estudios ordinarios, los que se imparten por la mañana y en cursos completos, y en los que se matricula un buen número de jóvenes recién salidos del instituto. Son, en concreto, siete ciclos que, según la Xunta, pasarán a semipresencial «a petición dos centros».

No sucederá lo mismo con los ciclos afectados dentro de la oferta para adultos, aquellos que requieren tener 18 años para matricularse y que se cursan por módulos (asignaturas) al ritmo que el alumno va escogiendo. Según Educación, en este caso serán 20 aulas en toda Galicia las que en septiembre pasarán de presencial a en línea, en todos los casos, tanto para los estudiantes de primer año como para los que ya estaban cursando estudios.

El cambio obligado de algunos ciclos a la modalidad telemática ha generado un gran malestar en los centros afectados. Esta mañana medio centenar de personas protestó en A Coruña contra el cierre previsto de seis aulas en el CIFP Ánxel Casal. Pierden la opción presencial para los ciclos superiores de Educación Infantil, Integración Social y Mediación Comunicativa, afectando, según sus cálculos, a 149 alumnos ya matriculados. «Aumenta a oferta educativa, pero na práctica é a conta da eliminación da oferta dos ciclos, na modalidade modular presencial, da familia profesional de Servizos Socioculturais e á Comunidade», han defendido desde el centro, que destaca que los afectados son ciclos «con listaxe de agarda, ademais de ser perfís profesionais imprescindibles para a calidade de vida das persoas e para garantir a xustiza social».

Medio centenar de personas protestan en el CIFP Ánxel Casal de A Coruña contra el cierre de seis aulas C. Devesa

Otras seis aulas se suprimirán en el CIFP A Xunqueira de Pontevedra, que este viernes también salió a la calle. Estiman que afecta a 75 estudiantes ya matriculados, además de a quienes aspiren a cursar los estudios que pasan a semipresencial, alguno de modalidad ordinaria. «Son ciclos altamente feminizados, eliminar a presenza nas aulas implica que o alumnado se vexa na obriga de estudar en centros privados ou na modalidade a distancia, avocándoos ao illamento social», indican. En su caso se extinguen las opciones presenciales del ciclo básico de Actividades Domésticas e Limpeza de Edificios, el ciclo superior de Integración Social y el superior de Promoción da igualdade de xénero.

Concentración del CIFP Leixa de Ferrol JOSE PARDO

Ese último ciclo se pierde también en el CIFP Leixa de Ferrol, que protagonizó otra de las concentraciones de esta mañana. «A oferta a distancia só é apta para unha minoría de persoas que teñen capacidade de adquirir os coñecementos con absoluta autonomía. Ademáis, hai unha perda de calidade no ensino, pois hai parte do currículo que non é posible impartir en modalidade en liña», argumentan. Recuerdan, además, que con este cambio no habrá en Galicia posibilidad alguna de cursar ese título de FP de manera presencial, obligando a recurrir a centros privados y pese a que «o aumento do nivel formativo das mulleres é un aspecto chave para loitar contra a fenda salarial e apostar pola redución da súa precariedade laboral».

En manos de los centros

Desde la Xunta, sin embargo, no comprenden el revuelo. «Non entendemos que algo que debería ser positivo se vexa tan negativo», dicen desde la consellería. Y es que la semipresencialidad de los ciclos a distancia está regulada realmente por los centros, según apuntan desde San Caetano.

Explican que legalmente los centros deben ofrecer un 25 % de la docencia en presencial, que siempre es voluntaria para el alumno. De ahí que haya tutorías semanales. Pero si un grupo de estudiantes prefiere dar esa asignatura (los adultos no se matriculan por curso sino por módulos, por asignaturas) en persona, el centro puede ampliar las horas de clase física, aunque no es obligatorio que ningún alumno vaya. «Isto dálle moitísima flexibilidade á ensinanza, e os centros galegos usan estes sistemas con frecuencia», dicen en Educación.

Sobre la polémica se pronunció también la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, que confirmó que se hablará con los centros afectados y se valorará si es necesario dar marcha atrás en algún caso particular «se é xustificado». De lo contrario, no harán variaciones.