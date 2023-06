La Voz despide o curso cunha festa

Alguns dos premiados en Prensa-Escuela saúdan xunto co conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ao remate da festa de fin de curso do programa educativo de La Voz de Galicia GONZALO BARRAL Premios Prensa-Escuela. Sonia Delpont (falando), directora de Márketing de Viaqua, presentou a charla final do programa A Voz da Muller STEM , que levou a mulleres referentes e líderes aos centros educativos galegos. Neste último encontro contou con relatoras de excepción: de esquerda a dereita, Ariana Fernández Palomo, farmacéutica e presidenta de A Ciencia é Feminino; Ethel Vázquez, enxeñeira de Camiños e conselleira de Infraestruturas; Lara Méndez, enxeñeira agrícola e alcaldesa en funcións de Lugo. Elas charlaron de muller, ciencia e poder coa xefa de informativos de Radio Voz, Antía Díaz GONZALO BARRAL Premios Prensa-Escuela GONZALO BARRAL Premios Prensa-Escuela. Ariana Fernández Palomo, farmacéutica; Ethel Vázquez, enxeñeira de Camiños e conselleira de Infraestruturas; e Lara Méndez, enxeñeira agrícola e alcaldesa de Lugo en funcións falaron de muller, ciencia e poder coa xornalista de Radio Voz Antía Díaz GONZALO BARRAL Premios Prensa-Escuela GONZALO BARRAL Premios Prensa-Escuela GONZALO BARRAL Premios Prensa-Escuela GONZALO BARRAL Premios Prensa-Escuela. O sabor a kinder foi, sen dúbida, o máis solicitado dos xeados da festa GONZALO BARRAL Premios Prensa-Escuela. O posto de xeados foi o espazo máis desexado GONZALO BARRAL Premios Prensa-Escuela GONZALO BARRAL Premios Prensa-Escuela. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, falando cos rapaces do CPR Placeres (Pontevedra) GONZALO BARRAL Premios Prensa-Escuela GONZALO BARRAL Premios Prensa-Escuela GONZALO BARRAL Premios Prensa-Escuela GONZALO BARRAL Premios Prensa-Escuela: os rapaces non desaproveitaron a presencia dun carrito de xeados GONZALO BARRAL

Non hai nada como o fin de curso. É o momento de facer balance e, xa coas vacacións no horizonte, pensar o moito que se aprendeu nos últimos meses. O programa educativo de La Voz de Galicia, Prensa-Escuela, fíxoo onte, nunha gala que se celebrou no Museo Santiago Rey Fernández-Latorre, nas instalacións centrais de La Voz de Galicia en Arteixo. Hasta alí acudiron profesores e estudantes de toda Galicia para recoller o froito do traballo feito nestes meses en forma de premio. Porque na festa de Prensa-Escuela houbo moitos, dezasete, nada menos.

Pero antes da entrega dos galardóns pasaron moitas cousas propias do fin de curso. Como un repaso ao que significa Prensa-Escuela. Fíxoo Sara Carreira, coordinadora do suplemento La Voz de la Escuela, o cerebro deste proxecto educativo de La Voz, xa que é o medio de chegar a máis de 22.000 rapaces de 1.400 aulas de toda a comunidade grazas ao patrocinio de Viaqua, Naturgy, Copasa e a Cámara Mineira de Galicia. Semana tras semana, os mércores o xornal ten oito páxinas pensadas para formar aos rapaces. Pode ser a través da súa portada, na que xornalistas de La Voz analizan de xeito moi sinxelo un asunto de actualidade e o explican no seu contexto, para que os nenos e Prensa-Escuela, de quinto de primaria a segundo de bacharelato e FP, teñan unhas claves mínimas do que está a acontecer no seu mundo. Pero tamén o é a través dos espazos de divulgación: ciencia, literatura, historia, economía, emocións... todo ten cabida neste suplemento.

Pero o acto principal da xornada, co permiso dos premios, foi o colofón dun proxecto que comezou a súa andadura este curso e que tivo unha excelente acollida: A Voz da Muller STEM. Trátase dunha serie de charlas en colexios de toda Galicia, organizadas por Prensa-Escuela xunto a Viaqua e coa colaboración da asociación A Ciencia é Feminino, a cargo de mulleres referentes do ámbito científico-tecnolóxico (as siglas STEM responden ás palabras ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas en inglés). Elas animaron ás rapazas a realizar estudos STEM e serviron de exemplo de éxito para todos.

Neste contexto, Sonia Delpont, directora de Comunicación de Viaqua, foi quen presentou o encontro final do programa, e que tivo tres relatoras de excepción: a presidenta da asociación A Ciencia é Feminino, Ariana Fernández Palomo, farmacéutica, investigadora e empresaria; a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, tamén enxeñeira de Camiños; e a alcaldesa en funcións de Lugo, Lara Méndez, enxeñeira agrícola. Elas falaron coa xefa de informativos de Radio Voz, Antía Díaz, sobre a muller, a ciencia e o poder.

Coincidiron todas en que o machismo estrutural da sociedade dificulta o liderado da muller, e que a esixencia para con elas, cando exercen o poder, é moito maior. Tamén que chega unha idade na que moitas nenas deixan de gozar coa ciencia, porque os roles de xénero son os que se impoñen. Pero non todo é negativo. Ademais de animar ás rapazas a que fagan ciencia e sexan ambiciosas como elas, Fernández, Vázquez e Méndez pensan que os estereotipos van caendo, e que nese proceso teñen moito que ver homes e mulleres. «Temos que transformarnos e adaptarnos todos xuntos», dicía Ethel Vázquez, mentres Lara Méndez apuntaba que «os homes teñen que ter un papel proactivo para conseguir unha igualdade real e efectiva, porque hai que traballar como sociedade».

O acto, despois da entrega de premios, chegou ao fin coas palabras do director de La Voz de Galicia, Xosé Luís Vilela, que animou aos rapaces a buscar a felicidade, e para iso contou un conto, un remate moi apropiado para os escolares, no que había un conde, a súa filla, música, un trobador e a beleza indómita da costa de Muxía.

Tres concursos, dezasete galardóns e toda a ilusión do mundo

Se o cerebro de Prensa-Escuela é La Voz de la Escuela, os concursos son o seu corazón. Ano tras ano, miles de rapaces participan nas actividades que se lles propoñen e que teñen sempre un nexo común: reflexionar sobre a súa realidade. Neste curso foron tres as iniciativas, que repartiron dezasete premios que encheron de ilusión o Museo Santiago Rey Fernández-Latorre, o espazo onde tivo lugar a entrega dos galardóns no día de onte.

MARCOS MÍGUEZ Premio Xornalistas Naturais Caderno de Campo na categoría de Educación Especial, que foi para o CPR Placeres (Pontevedra) MARCOS MÍGUEZ Premio Xornalistas Naturais-Caderno de Campo, na categoría FP-Bacharelato, que foi para a EFAG A Cancela (As Neves) MARCOS MÍGUEZ Premio Xornalistas Naturais-Caderno de Campo na categoría da ESO. Carlos Vales, director do Ceida (esquerda) lle da o premio a Gonzalo Sánchez Busons, profesor do CPR Divina Pastora, de Ourense MARCOS MÍGUEZ Premio Xornalistas Naturais-Caderno de Campo na categoría de Primaria. Jorge Blanco, director da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas (atrás, á esquerda) entregou o premio ao CEIP O Piñeiriño, de Vilagarcía Premios Xornalista Natural-Caderno de Campo La Voz

O primeiro concurso que repartiu premios foi Xornalista Natural-Caderno de Campo. Trátase da primeira edición deste certame, que lles propuxo aos profesores —hai que apuntar toda a aula— que fixeran un seguimento das vida nos arredores do seu colexio. De feito, podían estudar todo o entorno natural que se vira dende calquera ventá do centro educativo. Entre febreiro e maio os estudantes tiñan que tomar apuntes, medir ou debuxar, nunca tocar, os seus espazos naturais, e con esa información facer un caderno de campo. Podía ter debuxos, enquisas, fotografías, collages... o que cada profesor decidira. Só debían incluír unha descrición da súa contorna, os datos recollidos e unha conclusión. Neste primeiro ano apuntáronse 37 aulas repartidas en catro categorías: Educación Especial, Educación Primaria, ESO e FP-Bacharelato. Os gañadores de cada categoría terán como premio unha xornada pensada especificamente para eles na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas-Terras do Mandeo, entidade que colaborou coa organización do certame, igual que o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida). Aulas dos colexios de Placeres (Pontevedra), O Piñeiriño (Vilagarcía de Arousa) e Divina Pastora (Ourense) e da EFAG A Cancela (As Neves) recibiron os premios de Educación Especial, Primaria, ESO e FP-Bacharelato, respectivamente.

MARCOS MIGUEZ Premio Xornalismo na Escola, premio Galicia. Foi para o CPR María Assumpta, de Noia MARCOS MIGUEZ Premio Xornalismo na Escola, provincia de A Coruña. Foi para o IES Eusebio da Guarda marcos miguez Premio Xornalismo na Escola, provincia de Lugo. Foi para o IES Dionisio Gamallo marcos miguez Premio Xornalismo na Escola, provincia de Ourense. O profesor gañador, Gonzalo Sánchez Busons, do CPR Divina Pastora, da cidade de Ourense, non puido estar acompañado dos seus alumnos, en plenos exames, e por iso decidiu mostrar o chaleco de Ecovixiantes, xa que a reportaxe gañadora vai sobre a súa actividade marcos miguez Premio Xornalismo na Escola, provincia de Pontevedra. Foi para o CPI Julia Becerra (Ribadumia) Premios Xornalismo na Escola La Voz

O seguinte concurso foi Xornalismo na Escola. Este curso chegaba á súa cuarta edición e foron 25 os grupos participantes, que tiñan que facer unha reportaxe sobre o asunto que elixiran. O traballo ten que ser homologable con calquera dos que saen no xornal cada día, e de feito o premio é a súa publicación. Hai un galardón por cada provincia, e a reportaxe sairá publicada nas páxinas das edicións de La Voz de Galicia nese territorio. O Premio Galicia, pola súa banda, sairá nas páxinas xerais de La Voz de Galicia, ademais dunha entrevista co profesor. O director de La Voz de Galicia, Xosé Luís Vilela, fixo entrega dos galardóns. Este ano os premios foron para o IES Dionisio Gamallo, de Ribadeo, na provincia de Lugo; CPR Divina Pastora, en Ourense; CPI Ribadumia, en Pontevedra; e IES Eusebio da Guarda, A Coruña. O Premio Galicia foise a Noia, ao CPR María Assumpta por unha reportaxe sobre a globalización que convive co comercio local.

MARCOS MIGUEZ Premio Mellor Xornalista Infantil, categoría 1. O xerente de La Voz de Galicia, Santiago Pérez Otero, entregou o primeiro premio a Vera Posada (centro) e o segundo a Eire García, ambas do CEIP de Foz MARCOS MIGUEZ modalidade 2 CEIP Eusebio da Guarda. Marta Polo (no centro) do CEIP Eusebio da Guarda (A Coruña) gañou o primeiro premio e recibiu un reloxo de mans do xerente de La Voz, Santiago Pérez. E Alina Boullosa, da Aula Azul de Placeres, tivo unha cámara dixital polo segundo MARCOS MIGUEZ Premio Mellor Xornalista Xuvenil, categoría 1. Uxía Conde, do IES Terras do Xallas (Santa Comba) gañou na categoría de entrevista e recibiu un ordenador portátil de mans de Francisco Sánchez, director da Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre. José Brea, segundo, levou uns cascos sen fíos. Xunto a Uxía está a súa profesora, Maricarme García Ares MARCOS MIGUEZ Premio Mellor Xornalista Xuvenil, categoría FP-Bacharelato. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez entregou a Alba Quintas (á dereita da súa profesora, Inmaculada Gándara), do IES Blanco Amor, de Ourense, un portátil polo seu artigo de opinión. Lucía Torres, do IES Terras do Xallas, segunda, recibiu uns cascos. Premios Mellor Xornalista Infantil e Xuvenil La Voz

A última quenda de premios foi para Mellor Xornalista Infantil e Xuvenil. Neste caso trátase dun traballo individual que leva xa 19 anos activo. Os rapaces, segundo a súa idade, teñen que xerar contido informativo. Os máis pequenos, de infantil a segundo de primaria, un debuxo e titular sobre unha noticia; os dos restantes cursos de primaria, o debuxo e o seu titular ten que completarse cun pequeno resume da noticia escollida. Xa na ESO, na categoría Xuvenil, o que se pide é que fagan unha entrevista a alguén relevante para eles. E no FP-Bacharelato deben dar un paso máis e facer un artigo de opinión. O CEIP de Foz gañou na primeira categoría; alumnas do CEIP Eusebio da Guarda (A Coruña) e o CPR Placeres (Pontevedra) gañaron en primaria; unha rapaza do IES Terras do Xallas (Santa Comba) e un rapaz do IES Rosalía de Castro (Santiago) destacaron na categoría de entrevistas; e unha estudante de bacharelato do IES Blanco Amor (Ourense) e outra do Terra do Xallas fixérono en opinión.